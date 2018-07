'El Bigotes' asegura que los empresarios pagaban "con alegría y felicidad" las facturas del PP a cambio de adjudicaciones

'El Bigotes' ha llegado al Congreso de los Diputados sonriente y saludando a las cámaras. Hasta allí ha sido trasladado desde la prisión de Valdemoro para hablar de la financiación del Partido Popular. Dentro ha sido prolijo en sus respuestas; especialmente, cuando se ha hablado de valencia. Al respecto, Pérez ha dicho que los empresarios pagaban las facturas electorales del PP con gusto: "Que yo sepa, lo hacían con alegría y felicidad".

No se ha quedado ahí, pues lo ha repetido para que no hubiera lugar a la duda. Lo hacían con alegría y felicidad porque, según él, recibían adjudicaciones a cambio. "Es evidente que eso no es gratis", ha añadido. Cree que, con voluntad, sería muy sencillo saber cuál fue la recompensa. "Solo hay que coger la lista de los empresarios que han 'atizado' y ver las obras que han recibido. Es inmediata la forma de verlo", ha destacado el presunto cabecilla de la trama Gürtel en Valencia.

Además, 'El Bigotes' ha cargado contra dos de las personas que más aparecen en los papeles de Bárcenas, germen de esta comisión. "El señor Ignacio López del Hierro, que es marido de la señora Cospedal, y don Ángel Piñeiro López, el edecán de Rajoy", ha apuntado, y ha añadido: "Figuran como 'atizantes'. Vienen a soltar el 'mondongo'". En este sentido, 'El Bigotes' se ha quejado de que nadie les haya citado para venir y que ningún juez se haya atrevido a imputarles.

"¿Qué privilegio tiene López del Hierro para no figurar en ningún sitio y que le pregunte alguien qué hace en tanto papel?", ha denunciado Pérez. Además, asegura que nadie de la trama Gürtel le dijo al PP cómo pagar, sino que fueron los populares quienes les dijeron a ellos cómo tenían que hacerlo si querían cobrar.