'El Bigotes' señala al marido de Cospedal en los papeles de Bárcenas: "Soltaba el 'mondongo', pero no viene a declarar"

Álvaro Pérez El Bigotes, en prisión por el caso Gürtel, se ha preguntado hoy en el Congreso por qué Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y el exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro no están declarando en su lugar por los papeles de Bárcenas cuando aparecen en las anotaciones y "soltaban el mondongo". Álvaro Pérez Alonso, en prisión por el caso Gürtel y considerado el número tres de la trama, ha comenzado su declaración ante la Comisión de Justicia que investiga la financiación irregular del PP afirmando que hablaría de todo lo que le preguntaran salvo lo que está bajo investigación judicial.

A preguntas del diputado socialista Artemi Rallo sobre si vio en la sede del PP a los empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas, ha dicho que después de estudiarlos, a pesar de los inconvenientes que ha tenido para ello en prisión, se ha dado cuenta de que hay nombres de donantes que no han tenido que declarar, cuando él ni siquiera aparece en ellos.

En concreto, se ha referido a López del Hierro, exconsejero de Metrovacesa, y a Piñeiro, "amigo del señor Rajoy", que figuran en los papeles, ha dicho, "como atizantes" y salen "nueve, diez u once veces" en ellos. "Vienen aquí a soltar el mondongo y no los he visto en el banquillo". "Me gustaría que vinieran mañana como vengo yo hoy. Con una diferencia: yo vengo escoltado, me han levantado a las 5 de la mañana, he estado en un calabozo pasando un poco de fresquito y me han recogido para traerme aquí", ha dicho El Bigotes, que cumple condena por Gürtel en la cárcel de Valdemoro.

Además, ha denunciado que los medios de comunicación hacen "chitón" y "no dicen ni pío de ellos". "Estos días estoy oyendo hablar de la difamación. Todos ustedes tienen esos papeles, y verá que figuran los dos nombres de los señores que les acabo de decir", ha añadido.