El abogado de Puigdemont afirma que el expresident frenó la independencia para evitar "una masacre"

APUNTA QUE RECIBIERON ADVERTENCIAS DEL GOBIERNO

"Se recibieron avisos, advertencias, no sé como calificarlo, que le dieron mucha credibilidad", afirma Jaume Alonso Cuevillas, abogado en España de Carles Puigdemont, que sostiene que el expresident no siguió adelante con la DUI de Cataluña para no provocar "una masacre".