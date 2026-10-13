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El Ejército de Tierra abre una investigación sobre el vídeo de varios militares vitoreando a Vito Quiles tras gritar "a por los rojos"

Los detalles Según ha podido saber laSexta, en el que se ha tenido conocimiento de los hechos se ha iniciado una investigación y se ha puesto en manos de la autoridad competente que será quien cite a declarar a estos militares.

Momento del vídeo en el que los militares vitorean a Vito Quiles
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El Ejército de Tierra ha abierto una investigación sobre el vídeo de varios militares vitoreando a Vito Quiles tras gritar "a por los rojos". Según ha podido saber laSexta, ya se está investigando lo ocurrido en todos sus ámbitos, desde cómo ha sucedido, el por qué y el fondo de la cuestión.

Una investigación que se ha abierto en la mañana de este martes, momento en el que se ha tenido conocimiento de los hechos. Tras ello, se ha puesto en manos de la autoridad competente que será quien cite a declarar a estos militares de Tierra y evalúe si les impone una sanción, aunque hay que cumplir una serie de plazos para que el proceso sea garantista.

Los militares en cuestión se podrían enfrentar a una falta grave. Según el régimen disciplinario militar, las acciones que constituyen una falta grave incluyen "efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical".

Las sanciones que pueden derivarse de faltas graves incluyen sanciones económicas, arresto domiciliario de 15 a 30 días, la pérdida de destino o una baja en el Centro Docente Militar de Formación. Ahora bien, si los militares admiten los hechos normalmente se pone la sanción de menor rango posible.

Eso sí, en el Ejército de Tierra no ha gustado esa imagen porque "todo el que la vea sabe que no es aceptable".

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