Decenas de personas se han agolpado en el barrio de Salamanca, en Madrid, para protestar contra la gestión del Gobierno en un momento en el que la capital lucha por frenar los contagios y pasar a la fase 1 del plan de desescalada.

La protesta, producida en la zona de Núñez de Balboa, sin guardar ninguna distancia social, contra el Gobierno por su gestión de la pandemia al grito de "libertad", ha causado furor en las redes sociales.

De hecho, el alegato de una sanitaria ante las aglomeraciones tras meses confinados y con miles de muertos a causa de la pandemia se ha hecho viral.

"Soy médica, llevo dos meses trabajando una media de 12h al día, seis días por semana. El mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad. He visto morir gente sola, he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. Sois escoria humana", ha espetado la sanitaria a través de su cuenta de Twitter en relación a un vídeo en el que se puede ver la calle madrileña abarrotada de personas con cacerolas.

"He visto gente de entre 40-60 años sin enfermedades previas ahogarse sin comprender que les pasaba y tener que explicarles que se les intubaría sin poder asegurarle si despertaría después. Solo querías llorar. Pero te comías tus lagrimas y seguías", ha continuado.

La sanitaria ha asegurado en la red social que ha visto "compañeros caer, uno tras otro": "Compañeras exhaustas y agotadas que rompían a llorar en los pases de guardia porque no podían mas. Aterrados y solos en sus casas por haberse alejado de todo aquel que querían para protegerlo".

"No tenéis ni puta idea de todo lo que he visto y vivido. De lo que hemos pasado y estamos pasando los sanitarios, todo el personal en este país. De que no ha acabado nada. De que seguimos sin tener tratamiento, sin conocer la enfermedad, que seguimos colapsados", ha añadido.

En este sentido, la usuaria ha asegurado que si los manifestantes hubieran vivido "un 2%" de lo que ha vivido todo el personal sanitario en dos meses, se hubieran "metido en un puñetero agujero": "Qué pena, qué rabia, qué desesperación".

"Sois escoria. Egoístas y egocéntricos. Privilegiados de mierda que lo único que habéis tenido que hacer es quedaros en vuestro sofá de cuero y vuestras casas de marqueses de zona alta. Y encima os creéis con derecho a salir a protestar, a ponernos a todos en riesgo", ha aquejado.

Así, la sanitaria ha añadido: "No contéis conmigo para próximas olas. Ojalá nos ahoguemos todos en esta, porque como humanidad no tenemos solución".

"La muerte no tiene partido político, el dolor de ver morir a un familiar solo no es afiliado de nada, el sufrimiento mientras te ahogas no se soluciona con el carnet de partido. La enfermedad no se divide en derecha e izquierda cuando hablamos de humanidad", ha zanjado.