Iñaki López, sobre los saqueos en Barcelona: "Lo disfrazan de reivindicación política, pero es una invitación a que los muchachos descarguen tensiones"

El presentador también advierte a los padres de las posibles consecuencias de los actos cometidos por sus hijos: "La juerga sabatina del crío puede hacerle un roto a la economía familiar".

Los disturbios en el centro de Barcelona resultaron en 130 detenidos, 76 menores, y daños en 30 establecimientos. Según Iñaki López, presentador de 'Más vale tarde', los jóvenes se organizaron mediante redes sociales, las mismas que "favorecen a candidatos de ultraderecha en Latinoamérica o no pagan impuestos en Europa" y ahora "sirven de plataforma para quemar nuestras calles". Los asaltantes recibieron instrucciones por Telegram sobre cómo actuar y concentraron sus robos en tiendas de ropa. López critica que estas acciones carecen de ideología, siendo más una excusa para el saqueo. Nuevas convocatorias se preparan para Halloween en varias ciudades, y el presentador advierte a los padres sobre las posibles repercusiones legales y económicas de las acciones de sus hijos.

Los disturbios registrados el pasado sábado en el centro de Barcelona se saldaron con 130 detenidos, 76 de ellos menores de edad, y daños o saqueos en una treintena de establecimientos. Para llevar a cabo estas acciones, los jóvenes se organizaron a través de redes sociales, las mismas "que favorecen a candidatos de ultraderecha en Latinoamérica o no pagan impuestos en Europa", según describe Iñaki López, presentador de 'Más vale tarde'. El periodista denuncia que ahora también "sirven de plataforma para quemar nuestras calles".

En su intervención, el presentador describe cómo, a través de Telegram, los jóvenes habrían recibido "instrucciones sobre cómo vestir para los asaltos, qué tiendas hay que atracar o qué salidas dar a lo robado". Además, destaca que los robos se han concentrado principalmente en tiendas de ropa: "Ninguna librería entre los comercios asaltados".

Asimismo, denuncia que estas acciones se habrían llevado a cabo "con menos ideología que un botijo". "Disfrazan estos saqueos de reivindicación política, pero no es más que una invitación a que los muchachos descarguen tensiones contra un escaparate y, de paso, se lleven las últimas 'Nike'", comenta.

Nuevas convocatorias y los padres como responsables

Tal y como ha podido saber 'Newtral', ya circulan nuevas convocatorias para la noche de Halloween en ciudades como Madrid, Málaga y Bilbao. Según la opinión de Iñaki López, estas iniciativas podrían tener "éxito". "Habrá desfase, desafío a la autoridad, botín asegurado y al día siguiente no hay instituto. ¿Qué más se puede pedir?", ironiza.

Además, el presentador lanza "una advertencia a los padres", en alusión a las consecuencias legales que pueden acarrear estas acciones. "A los 70 menores detenidos el sábado les van a hacer responsables de lo roto y lo saqueado. Y si no llega la paga del chaval, me temo que la responsabilidad va a escalar a los padres". Y concluye: "La juerga sabatina del crío puede hacerle un roto a la economía familiar".

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