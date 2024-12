El discurso hipócrita de la cumbre ultra en el Senado: la universidad "adoctrina" mientras ellos imponen sus ideas en las casas

¿Qué dijeron? "La universidad es rehén de la progresía, es un centro de adoctrinamiento ideológico". "Educar no es manipular, no es adoctrinar". "No podemos permitirnos la educación pública. El plan de estudios es adoctrinamiento". Algunos de los mantras que repitieron una y otra vez.

Y muy cerca de quienes piensan que la educación pública adoctrina están quienes secundan lo que dijo este lunes Mayor Oreja en el Senado. Negó la ciencia, directamente, negó la evolución del ser humano, negó cualquier cosa que esté basada en la evidencia científica. Donde se rebate principalmente este discurso creacionista es en la educación, en la universidad, pública. Por eso, durante la tarde de ayer, los antiabortistas y ultraderechistas cargaban contra ella en el Senado

Todo lo que sirva para tirar por tierra la educación pública. Aunque denuncian un supuesto adoctrinamiento, poco después dejan caer el imponer sus ideas: "Debemos luchar en las escuelas, en las universidades... la izquierda lo tiene muy claro". Aunque la solución más clara para ellos, educar en casa: "¿Cómo vamos a derrotar la ideología de género? Con la educación en casa".

Aunque claro, no en todas, porque no entienden que haya más de un tipo de familia. Hablan de libertad pero en ese concepto tampoco cabe ni aborto ni diversidad. Por su parte, el Gobierno no da crédito. "Se me hace difícil dar un término a qué era esto que ayer vimos y escuchamos. La derecha y la ultraderecha es lo antagónico a los derechos", ha afirmado Pilar Alegría. Lamentan que Mayor Oreja fuese uno de esos ponentes en esta cumbre ultra.