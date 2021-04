El diputado de Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu, ha compartido en su cuenta de Twitter que él también recibió un paquete del hombre que ha enviado una navaja, aparentemente ensangrentada, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

"El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo. Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha", reza el mensaje del diputado abertzale.

El texto viene acompañado de dos imágenes: en la primera, un sobre de color marrón con la dirección del Congreso de los Diputados y unos garabatos sobre el nombre del representante vasco. En la segunda, el contenido de la carta: "A mí no me envió una navaja, sino una película de Agatha Christie y varias hojas escritas que no he conseguido descifrar".

El matasellos muestra que la carta fue enviada el 24 de febrero de este año, aunque el paquete no se abrió hasta unas semanas después. En el interior, un DVD de 'Misterio en el Caribe', una de las aventuras de la carismática Miss Marple, la detective inventada por la afamada escritora inglesa.

Iñarritu no le ha dado más importancia al "regalo" hasta que se ha conocido el envío amenazante al Ministerio de Industria, en plena campaña electoral y después de conocerse las cartas con balas que han recibido el ministro de Interior, la directora de la Guardia Civil y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

El hombre, diagnosticado de esquizofrenia, ya ha sido identificado, puesto que envió el cuchillo en un sobre con su nombre y dirección reales.