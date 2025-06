"Había cadáveres a mi alrededor": el terrorífico relato del único superviviente de la tragedia de Air India

Vishwash Kumar Ramesh es el único superviviente del trágico accidente del avión de Air India en Ahmedabad, que dejó al menos 268 muertos, incluidas 241 personas a bordo y al menos 27 en tierra. El avión, un Boeing 787, se estrelló poco después de despega. Vishwash, un ciudadano británico de 40 años, viajaba con su hermano Ajay, de quien no ha tenido noticias. Sufrió heridas, pero está fuera de peligro.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí". Es el estremecedor relato de Vishwash Kumar Ramesh, elúnico superviviente del accidente del avión de Air India que este jueves se estrelló mortalmente en Ahmedabad con 242 personas a bordo.

Vishwash, un ciudadano británico de 40 años, había viajado a la India para visitar a su familia y regresaba a Reino Unido junto a su hermano Ajay, de quien no ha vuelto a tener noticias, de acuerdo con el 'Hindustan Times'.

Según él mismo ha relatado, el siniestro se produjo nada más despegar. "30 segundos después del despegue, hubo un ruido fuerte y entonces el avión se estrelló. Todo ocurrió muy rápido", ha explicado el hombre, que sufrió heridas por impacto en el pecho, ojos y pies, pero está fuera de peligro. "Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", ha declarado al citado medio.

El avión, un Boeing 787, se precipitó sobre una zona residencial y quedó envuelto en llamas tras una tremenda explosión. Cuando todo apuntaba a que nadie a bordo había escapado con vida, un hombre, con una camiseta blanca ensangrentada y pantalones oscuros, emergió del desastre. Los medios indios difundieron su imagen, caminando con dificultad mientras era asistido por personal médico. Era Vishwash, que viajaba en el asiento 11A, situado junto a una de las salidas de emergencia.

Ahora permanece ingresado en el Hospital Civil de Ahmedabad, donde este viernes le ha visitado el primer ministro indio, Narendra Modi. Vishwash es el único y milagroso superviviente de la que ya es la peor tragedia aérea en una década en la India. Al menos 268 personas murieron: 241 eran pasajeros y al menos otras 27 se encontraban en tierra, pues el avión cayó sobre una residencia de estudiantes de Medicina justo a la hora del almuerzo.