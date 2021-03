Isabel Díaz Ayuso defiende a las infantas Elena y Cristina tras conocerse que se vacunaron contra el coronavirus durante una visita a su padre, el rey Juan Carlos, en Emiratos Árabes.

"No han quitado la vacuna a ningún español", ha aseverado la presidenta madrileña este miércoles, argumentando que las infantas se han vacunado fuera de España, donde hay "unas reglas distintas".

"Si ellas se han vacunado fuera, no tengo nada que decir al respecto", ha sentenciado Ayuso ante los medios de comunicación, durante un acto en Pozuelo de Alarcón.

Idéntico argumento ha empleado el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que este miércoles también ha defendido que no hay "perjuicio" en la vacunación de las infantas, destacando que "no son Familia Real" y que "no le han quitado la vacuna a ningún español".

El también alcalde de Madrid ha opinado que "no conviene mezclar a la Monarquía con el debate que puede suscitar eso", ya que -ha añadido- "desde 2011 [Elena y Cristina] no son Familia Real, sino familia del Rey", por lo que "no es una cuestión de Monarquía, sino una cuestión privada".

Además, ha añadido que "a diferencia de todos los que se han aprovechado de su cargo, no lo han hecho, ni han quitado la vacuna a ningún español; no ha habido perjuicio".

Polémica por la vacunación de Elena y Cristina

La dirigente popular se expresaba así después de que, el martes, 'El Confidencial' avanzase que las infantas recibieron la vacuna contra el COVID-19 la segunda semana de febrero, durante una visita al monarca emérito en Emiratos Árabes. De acuerdo con dicho medio, el propio Juan Carlos I también se habría vacunado en Abu Dabi, donde vive desde que abandonó España el pasado verano, así como el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

La noticia ha generado una enorme controversia en las últimas horas y las propias infantas han reconocido que se vacunaron, a través de un comunicado emitido por Elena de Borbón en nombre de ambas este mismo miércoles, en el que señala que se les ofreció la posibilidad de vacunarse para "tener un pasaporte sanitario" con el que visitar a su padre regularmente.

"De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido", afirma la infanta en su nota.

Por su parte, la Casa Real se desmarcaba ayer de la vacunación de las infantas, asegurando que el actual jefe del Estado, Felipe VI, "no es responsable de los actos de sus hermanas" y que tanto el rey como la reina Letizia y sus hijas "se vacunarán cuando les corresponda".

Entretanto, desde el Gobierno, piden "respetar las normas" y tachan de "error" la vacunación de las infantas, afirmando que con ello hacen "un flaco favor a la institución".