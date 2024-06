Vox amenaza al Partido Popular con romper sus pactos autonómicos si llega a un acuerdo con el Gobierno para reformar la ley de Extranjería. Para que esto no ocurra, Santiago Abascal le pide lealtad a los de Feijóo. El líder del partido de extrema derecha ha declarado que está "plenamente dispuesto a cumplir" con esos pactos de Gobierno, pero segundos después amenaza con romperlos si el Partido Popular apoya el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias.

"Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con nuestro compromiso con nuestros votantes, nosotros cumpliremos nuestra palabra", ha expresado Santiago Abascal.

Los populares gobiernan en coalición con Vox en estas cinco comunidades autónomas: Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde Vox tiene la vicepresidencia y tres consejerías; Aragón y Murcia, donde dirige una vicepresidencia y dos consejerías; y Extremadura, donde ostenta una consejería.

Esos son los cinco gobiernos que pueden peligrar. Feijóo ya ha adelantado que la advertencia de Vox no va a afectar a la solidaridad de las regiones en las que gobiernan. "No existe ninguna amenaza, existe una realidad. La solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP está garantizada", ha manifestado Feijóo.

El PP no se cree la amenaza de Vox

No solo Feijóo ha respondido a la amenaza de Vox. Hay otros miembros del Partido Popular que también se han mostrado firmes. José Luís Martínez Almeida ha expresado que no se cree las palabras de Santiago Abascal: "No me creo que Vox lo vaya a hacer. Se les ve muy cómodos en los gobiernos autonómicos y municipales como para salirse de esto por esta cuestión"

Borja Sémper ha recordado que "estamos hablando de seres humanos" y en concreto de menores. El mensaje unánime que lanzan desde el Partido Popular es que esa amenaza de Vox es un farol y le restan importancia asegurando que no están preocupados. "No, en absoluto. Nos preocupa la política migratoria. Estamos hablando de seres humanos y singularmente de menores. No estamos hablando de paquetería express", ha expresado Sémper.

Palabras que aplauden desde el Gobierno. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha alagado la respueta de los 'populares' afirmando que "es una buena noticia que el PP rompa cuanto antes con Vox" y que deberían hacerlo "antes de que terminen absolutamente abducido como estamos viendo".

Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha seguido el discurso de Redondo y ha asegurado que hay que tener mano firme para defender los derechos humanos: "El compromiso con la defensa de los derechos humanos debe ser firme y no es negociable".

Aun así, los de Feijóo también denuncian una inacción en política migratoria por parte del ejecutivo central, al que acusan de no dar cobertura económica para acoger a estos migrantes. La abanderada de este discurso tiene nombre y apellido: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aseverado que la atención de los menores inmigrantes corre a cargo de las comunidades autónomas; sin embargo, "lo estamos haciendo, por supuesto, sin recursos del Gobierno".

Una afirmación, la de la presidenta madrileña, que choca con la realidad. Porque en el último reparto presupuestario, la Comunidad de Madrid recibió más de un millón y medio de euros del Estado para albergar a treinta migrantes. También meten presión desde Junts que condicionan su apoyo a que se exima a Cataluña de recibir a esos migrantes. Desde el PSOE consideran que esto es algo totalmente inaceptable.

La otra clave del acuerdo está en el apoyo o no de Junts. Y los de Puigdemont vuelven a sacar su discurso antinmigración y rechazarán la ley si no exime a Cataluña de la obligación de acoger a esos menores. Una petición que para el Gobierno es algo inaceptable.

"Eso indudablemente no es aceptable. Sabíamos que, desde el minuto cero, teníamos claro las dificultades que teníamos con Junts", ha comentado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en la 'Cadena COPE'.