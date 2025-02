La delegada del Gobierno dice que la Generalitat está "reescribiendo la historia" sobre su gestión de la DANA con "bulos" y "artimañas"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reiterado este sábado que "la ley es clara" y la Generalitat tiene el "mando único" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y ha pedido al PP que cese "los bulos" y las "artimañas" para "reescribir" el relato del pasado 29 de octubre.

Preguntada sobre a qué hora le dijeron que iban a enviar el mensaje Es-Alert y si estaba en ese momento en el Cecopi el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que eso es lo que "tendrán que explicar", por qué razón "no mandaron el mensaje hasta que no apareció el president".

"Lo que es evidente es que nosotros vimos al presidente de la Generalitat cuando ya se había mandado" dicho mensaje de alerta, ha precisado en declaraciones a los periodistas en Paiporta (Valencia), donde ha visitado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que realiza trabajos de limpieza en este municipio.

La delegada del Gobierno ha pedido asimismo a la Generalitat Valenciana que enseñe las grabaciones del Cecopi de ese día para que "toda España pueda escucharlas". Ha reiterado que en el Cecopi "hay un mando único", que es el responsable o la responsable de las Emergencias en la comunidad autónoma, en ese momento la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Un órgano no colegiado en el que "no hay que votar porque hay un mando que es el que dirige", ha añadido. La delegada ha reiterado que "antes de las seis de la tarde, después de que se vieran las informaciones que se tenían y tras aproximadamente 45 minutos de reunión, cortaron la reunión y dijeron que iban a pensar. Y es que ya más no les puedo explicar".

Si hacen públicas dichas grabaciones "podrá todo el mundo saber que antes de las seis de la tarde dijeron que cortaban para decidir qué hacían y cuando se volvieron a conectar nos dijeron que iban a mandar el mensaje de alerta" a la población, ha asegurado.

"Mi móvil está a disposición de todos para que puedan ver a qué me dediqué, a seguir llamando a alcaldes, preguntándoles cómo estaban y cuando llegó el momento pedir, por favor, que enviaran cuanto antes el mensaje que habían decidido enviar, que lo mandaran a toda la provincia y no solo a la Ribera Baixa", ha afirmado la delegada del Gobierno.

Ha señalado asimismo que también les trasladó su preocupación por cómo avisar a las zonas en las que no había cobertura de telefonía. Al respecto, ha indicado que estuvo en conversaciones con la Guardia Civil para que intentara llegar a aquellos municipios "donde sabíamos que no había nada de cobertura, para que pudieran tener la información ante una avenida masiva por la rotura de Forata o por las circunstancias que se estaban dando en ese momento".

"Todo esto saldrá porque había decenas de personas conectadas y presenciales en el Cecopi. Y estos son los hechos y las realidades que sucedieron y que se contarán donde se tengan que explicar y donde se tengan que contar", ha aseverado.

"Falsedades, bulos y artimañas"

La delegada del Gobierno ha lamentado asimismo que el PP esté intentado "reescribir la historia" sobre la gestión de la emergencia el día de la DANA con "falsedades, con bulos y con artimañas de recortar grabaciones que, además, sacan de una forma muy malintencionada y habría que ver, si no fraudulenta".

"Estamos viendo cuáles son los papeles que tiene cada gobierno repartido y el de España está en la reconstrucción, trabajando", ha afirmado y ha acusado a la Generalitat de estar sometiendo a los valencianos a un "espectáculo lamentable" que no se merecen.

Bernabé ha pedido al Gobierno valenciano que "asuman la responsabilidad de ejercer y de haber ejercido el mando durante una emergencia como la que vivimos y, a partir de ahora, que se dediquen a trabajar y a reconstruir la provincia de Valencia, que hace muchísima falta".

"Yo represento a las agencias que forman parte del Cecopi y que son del Gobierno, y lo que procuro es que esas agencias atiendan a las demandas de la dirección de la emergencia. Ese es mi papel", ha aseverado.