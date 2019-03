La declaración de los mossos que abatieron al terrorista de Las Ramblas: "Vimos nuestra vida en peligro y una explosión inminente"

El periodista Carlos Quílez ha accedido en exclusiva a la declaración jurada de los agentes de los Mossos que abatieron a Younes Abouyaaqoub, uno de los yihadistas autores de los atentados en Cataluña.

En ellos uno de los agentes explica cómo lo encontraron: "Estaba sobre unos 45 metros cuando lo vimos por primera vez, se esconde en los matorrales, le dejamos de ver durante un par de segundos, desconocemos por qué y luego aparece en un estado totalmente de euforia de locura, gritando un grito desgarrador".

"No entendemos porque no huyó", "quizá buscó entre los matorrales un cuchillo que habría escondido allí. Quién sabe", explica el agente, que asegura que se le dieron indicaciones y no obedeció: "Vimos el cinturón, vimos nuestra vida en peligro y una explosión inminente".

"Se nos quedó mirando y, como si se hubiera vuelto loco de repente, muy alterado, se levantó la camisa y dejó entrever lo que nos pareció un artefacto explosivo que llevaba adosado al cuerpo. Empezó a gritar consignas en árabe y se abalanzó corriendo hacia nosotros", prosigue el agente.

"Profería gritos en árabe y con su mano derecha indicaba al cielo mientras no cesaba de correr hacia nosotros. Vimos en peligro nuestra vida, no respondió a nuestras indicaciones y abrimos fuego", señala.

Tras dispararle, el terrorista se levantó sangrando y los policías tuvieron que volver a disparar: "Yo creo que disparé seis o siete con el segundo cargador".