Ayuso intenta tapar el escándalo del hospital de Torrejón pese a prometer que su gobierno estaría "encima del caso"

Los detalles El PP de Ayuso veta la comisión de investigación que pidió Más Madrid para el Hospital de Torrejón. Los 'populares' han enviado una carta para dar a conocer su oposición a la comisión que solicitó Más Madrid sobre Ribera Salud y su gestión en el hospital de Torrejón de Ardoz.

En las últimas semanas, se han revelado testimonios del CEO de Ribera Salud sobre la gestión del hospital de Torrejón, un centro público de gestión privada, que prioriza beneficios económicos sobre la salud de los pacientes. Pablo Gallart indicó que el objetivo era alcanzar un EBITDA de varios millones, lo que implicaba no reducir listas de espera y captar pacientes más rentables. Un médico anónimo denunció que se priorizan primeras visitas sobre revisiones de crónicos. A pesar de las denuncias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y su equipo han minimizado las pruebas y han vetado una investigación, buscando evitar que el caso sea investigado a fondo.

Aunque para la presidenta de la Comunidad de Madrid solo sean "meros chismes", en las últimas semanas hemos escuchado de los propios labios del CEO de Ribera Salud cómo se comercia con la salud de los madrileños. Pablo Gallart dejó claro que el objetivo del hospital de Torrejón, centro público de gestión privada, tenía que ser "hacer interacciones hasta que al final pudieran alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones".

Esas "interacciones" eran, entre otras cosas, dejar de intentar reducir las listas de espera. "Decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", comentó. Parte de sus estrategias eran captar pacientes no cápita, es decir, nuevos y también más rentables que los enfermos crónicos.

Así lo contó un médico anónimo de ese hospital a laSexta: "La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera elijan nuestro hospital era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas en una proporción que a los médicos no nos parece adecuada porque deja menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos".

Pero para la máxima responsable de la Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, estos audios y testimonios no son "pruebas sólidas", aunque haya mensajes en el que programan cirugías simplemente porque necesitan cuadrar las cuentas, recurriendo a los llamados pacientes no cápita, es decir, aquellos por los que facturan más.

Unas condiciones que llevaron a un 80% del personal de UCI a abandonar su puesto en solo medio año. "Al no aceptar ciertas condiciones y un clima laboral con amenazas. tensiones e imposiciones sin importar la seguridad del paciente. Deciden marcharse con un contrato temporal y en ocasiones sin trabajo", cuenta un médico anónimo a laSexta.

Porque aunque lo "preocupante" para el Gobierno de Ayuso sean exclusivas como las que ha publicado laSexta, para los propios médicos del hospital de Torrejón el problema está claro: un "sistema perverso que pone el dinero y el rendimiento económico en el centro".

Y por mucho que Ayuso prometiera que su Gobierno iba a "estar encima del caso" del Hospital de Torrejón, la decisión de su grupo de vetar la comisión de investigación sobre el centro sanitario deja clara su intención de sepultar el caso para intentar evitar que llegue a investigarse.

