La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre y su hijo en una vivienda de Mugardos

Los detalles Los servicios de emergencias hallaron sin vida a un hombre de 49 años y a su hijo de 21 en el interior de su vivienda de Mugardos (A Coruña). La Guardia Civil investiga las causas, que podrían estar relacionadas con la inhalación de gases.

Los servicios de emergencias han localizado sin vida a un hombre de 49 años y a su hijo, de 21, en el interior de su vivienda situada en la Rúa dos Catro Ventos, en pleno casco urbano de Mugardos (A Coruña).

El hallazgo se produjo esta mañana, en torno a las 10:15 horas, después de que familiares alertasen a las autoridades al no tener noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre, según ha informado la Guardia Civil.

Al acceder al inmueble, los agentes constataron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio. Varias estancias estaban afectadas por el humo y el calor, aunque el fuego no se habría propagado más allá de un sofá que apareció calcinado. Los cuerpos fueron encontrados en una de las habitaciones de la vivienda.

La principal hipótesis que se baraja es que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, si bien las causas exactas tanto del incendio como de las muertes permanecen pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses y de los resultados de la autopsia.

El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Mugardos, Bomberos do Eume, Policía Local y Guardia Civil.

