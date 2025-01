Davos se rinde ante Sánchez por los resultados económicos de España: "Son uno de los motores de la eurozona"

El Foro Económico Mundial de Davos celebrado en Suiza ha recibido con una especial calidez a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha empezado su visita siendo halagado en una entrevista concedida a CNBC, donde el entrevistador ha comentado lo "fantásticamente" que se ha comportado la economía española en 2024.

Los halagos se han repetido por parte del director general del Foro, un Mirek Dusek que ha destacado el "crecimiento económico sólido" que ha permitido transformar a España en "uno de los motores de la Eurozona". Tanto se ha entregado Dusek que ha llegado a hacer una pregunta que ha acabado sonrojando al presidente del Gobierno.

"¿Cuáles son sus recomendaciones a Europa en lo económico?", ha preguntado Dusek, con Sánchez prefiriendo no mojarse: "No me gusta dar ningún tipo de lecciones a mis aliados o al resto de miembros". Pero las loas han continuado en otra mesa, con una moderadora que ha destacado que España "encabeza la transición energética de Europa".

La frase que no esperaba escuchar Sánchez ha llegado por parte del conservador Friedrich Merz (CDU), el favorito a ser el próximo canciller de Alemania, que ha aprovechado su intervención para 'pinchar' a su oponente, Olaf Scholz. "Incluso teniendo un Gobierno socialista, la economía española está yendo muy bien", destacaba.