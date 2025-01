Sánchez se postula para liderar una batalla mundial contra la 'tecnocasta' que arropa a Trump

Pedro Sánchez ha lanzado un importante mensaje desde el Foro de Davos, lugar de encuentro de las élites mundiales. Allí, el presidente del Gobierno ha anunciado que trasladará al resto de líderes de la Unión Europea sus tres grandes objetivos para empezar a poner barreras a las redes sociales y a sus propietarios.

Los anuncios de Sánchez han sido tres, siendo el último el que más marca su mensaje: quiere que quienes mandan en las redes sociales "rindan cuentas" en caso de que no se cumplan las "normas establecidas" en las mismas. En definitiva, quiere que las administraciones "tomen el control".

"El responsable de un restaurante es responsable si intoxica a sus clientes; los responsables de las redes sociales tienen que ser responsables del hecho de que los algoritmos puedan envenenar a la población", ha valorado el presidente del Gobierno.

"Let's make social media great again"

Es decir, Sánchez se ha postulado para liderar una batalla mundial: la de los gobiernos contra la "tecnocasta" y los 'tecnoligarcas'. Tanto es así que ha utilizado el lema de Trump para pedir que las redes sociales sean grandes de nuevo, al decir: "Let's make social media great again". "Es momento de que abramos los ojos", ha insistido Sánchez.

Sin duda, su frase para finalizar su discurso es la que deja más clara esta idea: "Sé que no va a ser sencillo. Estamos todos asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos tecnológicos y financieros casi ilimitados y aliados muy peligrosos. No están jugando limpio porque no están cumpliendo con nuestras normas morales y ellos no se enfrentan a estas consecuencias, pero sé que podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más, porque ya lo hemos hecho en el pasado".

Para Sánchez, estos 'tecnoligarcas' son "enemigos de la democracia" que "erosionan el sistema democrático al fomentar la desinformación". Sin mencionarlos, no cuesta pensar en Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, a quienes acusa de querer obtener "el poder político" y así "socavar nuestras instituciones democráticas".

Las medidas que propone Sánchez: algoritmos, fin del anonimato y rendición de cuentas

Sánchez ha lanzado estas premisas en una intervención en la que ha anunciado los tres objetivos que trasladará a los líderes europeos. La primera es "poner fin al anonimato en las redes sociales" mediante la creación de una identidad digital europea que vaya vinculada a esos perfiles creados en redes sociales.

Incluso teniendo un nombre falso o una cuenta parodia en estos espacios, esas cuentas irían asociadas a estas identidades digitales, por lo que se podría impedir, según Sánchez, que estas personas actuasen "de manera impune" en Internet. "En nuestros países la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta, o conducir un coche si no tiene carnet de conducir. No se puede enviar un paquete sin presentar un DNI, una tarjeta de identidad, o comprar un arma, y estamos permitiendo que la gente en la redes sociales haga lo que quiera sin vincular sus perfiles a una identidad real", ha considerado Sánchez.

La segunda medida es "abrir la caja negra de los algoritmos de una vez por todas". En ese punto, Sánchez ha urgido a tener a "los mejores expertos" trabajando en la correcta ejecución de la directiva europea. "Los valores de la Unión Europea no son valores que podamos vender. Las salvaguardias como la moderación del contenido y el 'fact checking' son requisitos que todos tenemos que cumplir", asegura.

Por último, ha trasladado esa medida por la que busca que los propietarios de las redes sociales "rindan cuentas" si las normas establecidas en sus propios negocios no se cumplen. En definitiva, Sánchez busca que los gobiernos se adelanten y "tomen el control" frente a estos 'tecnoligarcas'.