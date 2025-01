Sánchez propone acabar con el anonimato en las redes sociales y eliminar todos los perfiles falsos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el Foro Económico Mundial de Davos con medidas concretas para "poner fin al anonimato en las redes sociales" que trasladará a sus compañeros de la Unión Europea, entre las que se encuentra vincular los perfiles que se creen con un identidad digital europea.

"En nuestros países la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta, o conducir un coche si no tiene carnet de conducir. No se puede enviar un paquete sin presentar un DNI, una tarjeta de identidad, o comprar un arma, y estamos permitiendo que la gente en la redes sociales haga lo que quiera sin vincular sus perfiles a una identidad real", ha comentado.

Para Sánchez, el panorama actual permite que los usuarios "actúen de manera impune" y no pueda responsabilizarles por sus acciones, lo que considera "una anomalía". "Los ciudadanos tienen derecho a la privacidad, pero no a la anonimato o la impunidad", ha sentenciado. Así, según Sánchez, los ciudadanos podrían utilizar un apodo o un nombre falso, pero siempre vinculado a esa identidad digital que les permitiría rendir cuentas en caso de cometer un delito.

Para Sánchez, es momento de "abrir la caja negra de los algoritmos"

"La rendición de cuentas no es un obstáculo para la libertad de expresión, es un complemento", opina Sánchez, que considera que esta medida ayudaría a garantizar que los menores "no puedan acceder a contenido inapropiado" o que las personas que cometan un delito "puedan quedar oscuridad de las redes sociales".

Pero no ha sido la única propuesta realizada por el presidente del Gobierno desde Davos. También reclama que se obligue a las redes sociales a "abrir la caja negra de los algoritmos de una vez por todas". "Los valores de la Unión Europea no son valores que podamos vender. Las salvaguardias como la moderación del contenido y el 'fact checking' son requisitos que todos tenemos que cumplir", afirma.

La visión de Sánchez es reforzar tanto la ejecución de la directiva europea como las sanciones para aquellos que no la cumplan. "Tenemos que hacer que nuestros mejores expertos trabajen en estas cuestiones, al igual que están haciendo los enemigos de la democracia, que están poniendo a sus mentes más brillantes a trabajar en ello", ha criticado.

Sánchez pide que los propietarios de las redes sociales "rindan cuentas"

La última propuesta de Sánchez ha ido dirigida a los dueños de las redes sociales, muchos de ellos presentes en la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El presidente del Gobierno asegura que tienen que "rendir cuentas si no cumplen con las normas establecidas con estas plataformas", como ya sucede en otros sectores.

"El responsable de un restaurante es responsable si intoxica a sus clientes, los responsables de las redes sociales tienen que ser responsables del hecho de que los algoritmos puedan envenenar a la población", opina, apostando por "tomar el control".

"Sé que no va a ser sencillo. Estamos todos asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos tecnológicos y financieros casi ilimitados y aliados muy peligrosos. No están jugando limpio porque no están cumpliendo con nuestras normas morales y ellos no se enfrentan a estas consecuencias, pero sé que podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más, porque ya lo hemos hecho en el pasado", ha concluido.