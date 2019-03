David Couso: “Llegará un momento que dependiendo de quién nos mate podrán darnos una defensa efectiva”

EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL

Este ocho de abril se cumplen once años de la muerte del periodista José Couso por un disparo de soldados estadounidenses en Irak. Este sábado cientos de personas han salido a la calle en su recuerdo y para pedir que no se cierre el caso. La última reforma del PP limita hasta casi hacer desaparecer la Ley de Justicia Universal y deja sin tutela a los españoles que en el extranjero sean víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por esto, siguen pidiendo justicia y no solo para Couso: “Llegará un momento que solo dependiendo de quién nos mate podrán darnos una defensa efectiva y eso no hay que tolerarlo” dice David Couso, hermano del reportero fallecido.