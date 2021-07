Carolina Darias ha abierto este viernes uno de los melones de la vacunación. La inmunización de los niños —cuya capacidad para ser transmisores anda lejos de estar demostrada científicamente, como recuerda la propia mandataria— se antoja como clave para lograr los objetivos de inmunidad a largo plazo.

En una entrevista con Onda Cero este viernes, la titular de Sanidad ha adelantado que se trata de un debate "importante" que, además, dará mucho de qué hablar: "Tras la vacunación de los menores de 12 años, vendrá el debate sobre la vacuna pediátrica. Veremos en qué términos se produce, pero sé que no va a estar exento de controversia", desliza la dirigente.

En este sentido, la realidad es que la idea está sobre la mesa. De acuerdo con Sanidad, ya se han producido los primeros contactos entre el Ejecutivo y algunas asociaciones pedriáticas para investigar posibles consecuencias. Aun así, como indica Darias, se trata de una decisión que se tomará de forma paulatina, conforme crezca la evidencia científica, pero que, de alguna forma, está en la hoja de ruta para acabar con el COVID.

"Estamos empezando a trabajarla con asociaciones. Muchos dicen que los niños no son los transmisores, pero siendo eso una certeza, si queremos tener inmunidad completa tenemos que ser capaces de poder hacerlo", ha sentenciado Darias que, no obstante, vuelve una vez más a hacer un llamamiento a ir con pies de plomo en este tema: "Vamos a ir con calma, generando consenso desde la evidencia científica, que todavía no está, y yendo poco a poco", concluye.

La EMA ha aprobado la vacunación en adolescentes, pero no en niños

Hasta ahora, la Agencia Europea del Medicamento sí ha autorizado la inmunización de los que tienen entre 12 y 15 años con el antídoto de Pfizer, mientras Moderna ha reiterado en diversas ocasiones que su vacuna también es eficaz en este grupo de edad.

La cuestión radica en que, de cara a la vacunación pediátrica, las autoridades todavía están a la espera de más información. Si bien ya se están dando pasos en dicha dirección, debido a que Moderna confirmó el pasado mes de marzo que ha iniciado ensayos de sus viales en niños de entre 6 meses y 12 años.

Lo mismo con Pfizer, que más recientemente, en junio, anunció el inicio de un estudio clínico para probar su vacuna en menores de doce. Además, con España entre los países de prueba, junto a Estados Unidos, Finlandia y Polonia. Concretamente, dicha investigación se realiza con la participación de 4.500 niños, en los que se prueban diferentes dosis. En cualquier caso, la EMA hace un seguimiento activo de todo este tipo de pruebas, aunque nada augura que el debate, como teme Darias, vaya a estar exento de dificultades.