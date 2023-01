Aún con el sofoco parlamentario a consecuencia de un mes de diciembre de mucho revuelo en lo político, y tras el impás navideño después de la aprobación definitiva de los Presupuestos y la reforma del Código Penal en el Senado en los días previos a la Nochebuena, la actividad en el Congreso de los Diputados volverá antes de lo previsto. El Gobierno ha solicitado que durante enero, un mes tradicionalmente inhábil en la Cámara Baja en cuanto a sesiones parlamentarias, se ponga en marcha para acelerar en un calendario legislativo que necesita de carrete. En el caso de algunos proyectos como el de Vivienda, incluso necesita ser desempolvado.

¿Cómo funciona? La Constitución establece en su artículo 73 que las "Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio", aunque "podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

De hecho, el reglamento del Congreso recoge en su artículo 61 el mismo texto para ser habilitado. Por lo tanto, que enero sea un mes hábil o inhábil para su actividad solo depende de la voluntad de los diputados. O mejor dicho: de la voluntad de la mayoría parlamentaria.

El contexto. Durante esta legislatura ya se habilitó el mes de enero en 2021. Entonces, los socios de Gobierno acordaron con sus socios parlamentarios iniciar la actividad a principios de año para que dos comisiones pudieran comenzar sus trabajos. Una de ellas, la de Justicia, para avanzar en la reforma de la ley sobre el CGPJ. Desde entonces no ha habido novedad al respecto.

La otra comisión que entonces inició sus reuniones fue la que investigó la trama Kitchen. Durante aquel inicio de año de 2021 también se permitieron las sesiones parlamentarias para la renovación del Consejo de RTVE, entonces tarea pendiente.

¿Para qué se habilitará ahora? Después de que el último Consejo de Ministros de 2022 diera luz verde a un nuevo paquete de medidas anticrisis, como la reducción del IVA de algunos alimentos o la ayuda de 200 euros para hogares vulnerables, o la extensión de algunas otras que ya estaban en vigor; ahora necesita convalidarlo en el Congreso. Y, al ser un decreto ley, tiene un plazo de 30 días desde su aprobación. O es en enero o es en enero.

¿Lo sacará el Gobierno? Su aprobación será segura una vez que incluso el PP ha confirmado que no se opondrá y que facilitará su luz verde. El sentido del voto -o un sí o una abstención- se concretará en función de más medidas que pueda recoger el decreto a petición de los populares. En cualquier caso, entre los planes de los socios parlamentarios del Gobierno no estaba dar muchos problemas al Gobierno para sacar adelante este nuevo decreto.

Y mientras tanto... La ley de Vivienda. Otra cuestión más espinosa, y que nunca ha llegado a poner de acuerdo a los socios de la coalición, es la Ley de Vivienda. Aprobada en Consejo de Ministros hace ahora once meses, aún no ha iniciado el trámite parlamentario por las diferencias que entre PSOE y Unidas Podemos aún existen en cuestiones como el tope a los precios del alquiler o las obligaciones exigidas a los grandes tenedores.

En los últimos días ha habido pequeños avances entre el Ministerio de Transportes, con las competencias de en la materia y que dirige la socialista Raquel Sánchez, y el departamento de Derechos Sociales, a cargo de Unidas Podemos, las dos carteras más centradas en esta materia. También se han intensificado los contactos con socios como Bildu o ERC, lo que podría suponer un empujón a una ley que lleva guardada en un cajón desde febrero del año pasado.

Esta es una norma que, en puertas del maratón electoral, es clave para los intereses de ambos partidos. Si estos avances se intensifican en los próximos días, el Congreso también podría habilitarse para iniciar la tramitación de esta norma.

Para nota. Aunque el Gobierno ha pedido que el Congreso esté habilitado para este mes de enero, aún no hay fechas exactas para alguno de los trámites parlamentarios que se esperan en las próximas semanas. Sí sabemos que no podrá ser más allá del 27 de enero, por aquello de la exigencia de aprobar el decreto ley antes de los 30 días de su salida del Consejo de Ministros. Para la Ley de Vivienda, y a pesar de los avances de estas últimas semanas, aún no hay ninguna fecha concreta para su tramitación en el Congreso. Comenzado ya 2023, empezamos un año multielectoral donde, con todas las formaciones con un ojo puesto en el calendario, el Gobierno no quiere desaprovechar ni una sola hoja de ese mismo calendario.