Hasta cuatro pueblos de fuera de Cataluña repiten elecciones locales coincidiendo con el 27S

En Hurones, Burgos, han vuelto a sacar las urnas. En las últimas elecciones locales dos personas usaron papeletas ya marcadas de imprenta para marcar a otro candidato. Yolanda García, alcaldesa del municipio, ha explicado a laSexta que "había una papeleta marcada que se usó para votar".



La alcaldesa en funciones asegura que un error humano llevó a colocar papeletas de su partido, marcadas para votarles, en el colegio electoral. En un municipio donde un voto marca la diferencia entre el partido que ganó y el que quedó segundo se han repetido las elecciones.



También se repiten en Tébar, Cuenca, allí, se invalidó el proceso por el voto de dos personas no censadas y un voto nulo que se envió por correo. La alcaldesa echa la culpa a la oposición. María Dolores Fernández, ha afirmado que "si en su momento se hubiera reclamado en la mesa electoral, se hubiera evitado todo".



Irán a votar, pero los vecinos no disimulan su enfado. Uno de ellos explica que están "cabreados porque el pueblo se encuentra dividido".



Los habitantes de Tébar vuelven a tener la palabra para elegir a su alcalde o alcaldesa. Esta vez los ojos de todos estarán más pendientes que nunca para evitar que se vuelvan a anular, por error, las elecciones locales.



Además de estos dos casos, otros dos municipios también eligen regidor. Dos veces votó una misma persona en Dúrcal, Granada. Somos Durcal lo denunció y la Junta Electoral admitió la incidencia por afectar al reparto de concejales.



También en Cistierna, León, los responsables de la mesa presentaron el acta de escrutinio completamente en blanco lo que llevó a no proclamar a ningún candidato.