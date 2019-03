Cruce de amenazas entre el Gobierno y Artur Mas tras su declaración ante el TSJC

CATALÁ ASEGURA QUE PODRÍA LLEGAR A SUSPENDER LA AUTONOMÍA

Aumenta la tensión entre el Gobierno y Artur Mas. El presidente en funciones de la Generalitat se reafirma en "plantar cara" al Estado y considera que la solución es no ceder. Califica de "amenaza" las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de suspender la autonomía si no acata la ley. Mas también le envía un mensaje al líder de la CUP: "Investir a un presidente no significa darle apoyo en todo durante la legislatura".