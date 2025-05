Cronología de una llamada: las claves que provocan que ahora Mazón se acerque a las víctimas de la DANA

Han pasado ya siete meses desde que Valencia viviera una tragedia que jamás olvidaremos y mucho menos los familiares de las 228 personas que perdieron la vida ahogadas o arrastradas por la fuerza del agua. Más de medio año después, por fin, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llamado en persona a las tres asociaciones de víctimas y les ha propuesto un encuentro.

La llamada se produjo en la noche de este viernes y, en ella, Mazón no dudo en afearle a las víctimas que se hubieran reunido primero con Pedro Sánchez y con Ursula Von der Leyen, antes que con él. Recordamos que para que alguien les pidiera perdón por la gestión de la tragedia de la DANA, los afectados tuvieron que viajar hasta Bruselas. Allí, escucharon por primera vez algo parecido a una disculpa del PP europeo.

Tras la esperada llamada, las víctimas han asegurado que no acudirán a un encuentro con Mazón mientras que el PP y VOX no levanten su bloqueo para que se les escuche en la comisión de investigación. La Generalitat niega ese veto.

La invitación de Mazón llega tarde y es para la foto. Por ello, no han tardado en llegar las primeras reacciones desde la oposición en Valencia, como la de la socialista Morant. La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedio a Carlos Mazón que no insulte y maltrate más a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024. Y esto no es todo, porque ha sentenciado que "la voz de las víctimas es una verdad reparadora, ante tantas mentiras que son maltrato".

La llamada que cambia la postura de Mazón

Todo, en un ambiente en el que se siente, tanto por parte de las asociaciones de víctimas como por la oposición política, que el del PP "no está la altura del cargo de President". Porque la posición, casi en bloque si no contamos con VOX, reiteran una de sus exigencias, que a los familiares de las víctimas de la DANA, de una vez por todas, se les dé voz. Ya no solo que se les trate con dignidad, que también, sino que se les permita comparecer en la comisión de investigación que trata de esclarecer políticamente qué ocurrió el día de la DANA, que acabó con la muerte de 228 personas.

Es la llamada que esperaban quienes a día de hoy todavía sufren las consecuencias de la gestión de la DANA, que han estado meses esperando para poder hablar con su president Mazón mientas este repetía, una y otra vez: "Estamos a su disposición". Por ello, nos preguntamos qué ha podido pasar para que ahora Mazón cambie de postura y se acerque a las víctimas.

Todo empieza hace dos semanas en Bruselas. La Comisión Europea se reunía con los familiares de las víctimas. También lo hacía el PP Europeo. En ese momento, pudimos escuchar a Esteban González Pons, el portavoz del PP Europeo, diciendo: "Hemos empezado pidiéndoles disculpas, personalmente, por si ellos han pensado que cada uno de nosotros no hemos estado a la altura". "Nos consta que el PP valenciano está dispuesto a recibirles, Mazón está dispuesto", añadía Pons para lanzar un: "Ojalá eso suceda pronto".

Días más tarde, Sánchez viaja hasta Valencia y también se reúne con ellas. Mientras tanto, en ese momento, el PP valenciano seguía sin mover ficha. Pese a ello, pese al silencio de Mazón, Alberto Núñez Feijóo, se atrevió a reprochar la tardía del encuentro al presidente del Gobierno. "Ya era hora, ¿no? De que tuviera algún interés por Valencia. Tenemos que saber por qué el presidente del Gobierno se ha desentendido", dijo el líder nacional del PP.

A todo esto, solo unas horas antes de que Mazón levantara por fin el teléfono, las víctimas seguían creyendo que la llamada jamás se iba a producir. Así lo manifestaba una de las afectadas por la DANA. Ni "Mazón ni nadie de la Generalitat nos ha pedido aún perdón. No sabemos cómo va a haber reconstrucción sin pedir perdón primero".

Este sábado, Feijóo prefería guardar silencio. Pero, en privado, Génova insiste en que quiere marcar distancia con Mazón.