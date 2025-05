Mazón sigue sin recibir a las asociaciones de víctimas de la DANA: esgrime que tiene reuniones, pero "discretas"

Han pasado casi siete meses desde que la DANA asoló Valencia y sesgó las vidas de 228 personas, pero Carlos Mazónaún no ha recibido de manera oficial a las víctimas en el Palau de la Generalitat. El president valenciano, sin embargo, asegura que sus reuniones con los afectados son "permanentes", pero aduce que "muchas de ellas" son "discretas porque así lo quieren las víctimas".

Así se ha justificado a su llegada al Palau, en declaraciones recogidas por Efe, cuando la prensa le ha preguntado por el encuentro que mantiene este miércoles en Valencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las tres asociaciones de víctimas, a las que sí que recibió también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la semana pasada en Bruselas.

Ante la insistencia de las preguntas sobre cuándo se reunirá con las víctimas, Mazón se ha defendido así: "Vuelvo a reiterar nuestras puertas abiertas, estamos encantadísimos, hemos tenido reuniones personales yo y miembros de mi Gobierno".

Preguntado acerca de por qué no da él el primer paso, ha esgrimido que el Govern ha hecho "convocatorias públicas" y "puesto un teléfono de atención" y "un departamento para gestiones personales". "Vuelvo a hacer convocatoria y anuncio de puertas abiertas. Si quieren reunión pública o privada, como asociación, como sea... Lo volvemos a reiterar, de la manera que quieran", ha dicho.

"Lo hacemos como quieran, estamos a su disposición, hemos hecho reiteradas muestras públicas, todas las veces que sea necesario. Han de saber que estamos a su entera y permanente disposición", ha repetido.

La víspera, el dirigente 'popular' ya hizo declaraciones en este sentido a preguntas de laSexta. "Nos hemos dirigido a todas las víctimas, siempre, y además las hemos venido recibiendo, nos hemos puesto a su disposición. Hemos puesto un sistema además específico de teléfono personalizado", destacaba, esgrimiendo que han respetado "cuando ellos han querido hacerlo público" y también cuando "han preferido un trato más personal y más directo y más discreto".

"Yo personalmente me he reunido con muchos de ellos, tanto a nivel asociativo como a nivel particular, y les estamos reiterando permanentemente nuestra puesta a disposición, para todo", subrayaba, insistiendo en su "ofrecimiento abierto" a las víctimas. "No solamente se trata de recibirlas, que por supuesto que sí", dijo, "sino también de cumplir". Mazón, además, justificaba así no tomar la iniciativa: "No me parece que tenga que ser ninguna administración la que diga 'nos vamos a reunir'".

Lo cierto es que Mazón, muy cuestionado por su negligente ausencia el día de la catástrofe, no se reunió con las víctimas hasta casi cinco meses después de la tragedia y lo hizo no porque las hubiera convocado, sino porque algunos de los propios afectados estaban protestando a las puertas del Palau.

Ese encuentro, que se produjo un día en el que había pocas víctimas y ninguno de los portavoces de las asociaciones, llegaba justo al día siguiente de que Ana Pastor le trasladara en la Cremà el reproche de las víctimas de que no había hablado con ellas. "Estamos permanentemente abiertos para ellos, ya les hemos hecho llegar el mensaje", se limitó a decir, mientras se iba a la carrera. Posteriormente, aseguraría que sí que se había reunido en privado con las víctimas, pero sin anunciarlo para no "instrumentalizarlas".