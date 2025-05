Morant pide a Mazón que "no insulte más a las víctimas" de la DANA y que esté "a la altura del cargo que ostenta"

Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, ha criticado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, tachando de "indecencia" que el Consell clasifique a las víctimas por su ideología. Morant ha instado a Mazón a no insultar más a las víctimas y a atenderlas adecuadamente. Además, ha pedido que las víctimas puedan participar en la comisión que investiga el desastre. Pilar Bernabé, ratificada como secretaria general de los socialistas en Valencia, ha defendido el liderazgo socialista y criticado al PP de Mazón. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, también ha criticado la gestión de Mazón tras la DANA.

Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, ha participado en el acto en el que ratifica a Pilar Bernabé como secretaria general de los socialistas en Valencia. En dicho lugar, ha cargado contra Carlos Mazón, president de la Generalitat, y ha tildado de "indecencia" el calificar a las víctimas por su ideología "como está haciendo el Consell de Mazón".

Le ha pedido, además "que no insulte más" a las víctimas, después de esa llamada que ha realizado Mazón a las tres asociaciones mayoritarias casi siete meses después de la DANA: "Le pido que no les maltrate y que les atienda como corresponda. Que esté a la altura del cargo que ostenta".

"Lo último que puede hacer Mazón es reprochar. Esa no es la actitud. La actitud es la de la empatía y la de ponerse en la piel de quienes han sufrido. Le pido que esté a la altura. Que no insulte a las víctimas. Se lo pido ya casi como persona, con toda la humildad, por el amor de Dios", expone.

Y habla también de la petición de las víctimas a Mazón de que puedan hablar en la comisión que investiga la DANA: "No hay ni que dudarlo, ¿cómo puedes celebrar una comisión así sin las personas afectadas? Necesitamos la verdad. La verdad es reparadora".

"Mazón no estaba donde tenía que estar"

El foco, en Mazón: "Ha enchufado el ventilador para no reconocer que son unos inútiles que no hicieron nada para salvar vidas. ¿Cómo puede ser que quienes están sentados en puestos de responsabilidad no hicieran nada para proteger vidas?", ha cuestionado Morant.

"El día de la DANA no estaba donde tenía que estar. Ahora tiene tanta agenda oculta que es incapaz de hacer nada. Solo se va a Madrid, a pactar con la ultraderecha para negociar su sillón y salvarse a sí mismo".

Y afirma: "No hay miseria política más grande que insultar y silencia a las víctimas como hacen Mazón y sus socios de la ultraderecha. Ante un Consell desaparecido, el real y verdadero gobierno que tienen los valencianos y valencianas es el de Pedro Sánchez".

En ese sentido, subraya: "Somos los socialistas los que gobernamos el futuro y el día a día de los valencianos, nos tenemos que sentir orgullosos. Frente a aquellos que persiguen a Sánchez y crean infamias y basura, defendámosle. Lo hacen porque no soportan que los socialistas ganemos en este país, pero lo seguiremos haciendo".

"Mazón podría haber dimitido y no ha querido. Feijóo podría haber hecho que dimitiera y no ha querido. Abascal podía hacerle dimitir y no ha querido. Que se vaya", prosigue Morant.

La líder socialista en la Comunitat, además, revela qué es lo que más le preguntan por la calle: "¿Este hombre no tiene vergüenza?"

Bernabé: "Morant va a dirigir a la Comunitat a la dignidad"

Todo, en el acto en Valencia junto a Pilar Bernabé. Una Bernabé que ha defendido el comienzo del camino del cambio": "Venimos a ganar para que la ciudad recupere la dignidad y el orgullo. Los y las socialistas queremos ser la ciudad que acoge, respeta y piensa en femenino".

Ha tenido, también, palabras para Morant: "Va a dirigir la Comunitat Valencia a la dignidad que merece y la va a sacar de la indignidad que estamos sufriendo por culpa del PP de Mazón. Nadie en esta tierra piensa que un Gobierno del Partido Popular dé seguridad, confianza y proteja. No hay nadie que no sepa que solo hay uno que da confianza y que protege. Uno que lidera el PSOE. Es nuestra verdad, nuestro orgullo y nuestro legado".

La llamada de Mazón a las asociaciones de víctimas

Por su parte, Carlos Mazón ha llamado, casi siete meses después de la DANA, a las tres asociaciones mayoritarias de víctimas. El contacto llega después de la reunión que han tenido con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha sido muy crítico con esta maniobra de Mazón: "Tras estar desaparecido la tarde de la catástrofe, que por su culpa, por no enviar la alarma, murieran personas; después de meses de ignorar a las víctimas, de insultarlas, de despreciarlas y de impedir que estén en la comisión de investigación de les Corts, ahora Mazón quiere una foto"