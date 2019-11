La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha denunciado este lunes frente a la puerta de un centro Mena del barrio de la Macarena de Sevilla la situación de "inseguridad" y los "graves problemas" que genera la presencia de estos menores inmigrantes no acompañados para los vecinos de la zona. Ha alertado de la situación "insostenible" con los Menas que hay a nivel nacional y en Andalucía.

En declaraciones frente al Centro Mena de la calle Los Polancos de Sevilla, Rocío Monasterio ha criticado que haya políticos que defiendan la inmigración ilegal y la protejan, cuando está causando un "problema grave" en los barrios.

En su opinión, no se puede seguir abriendo centros de Menas porque al final lo que provocan es un "efecto llamada". "No puede ser que Andalucía tenga la mitad de los menas de toda España y, como recogen los informes de la Fiscalía, no son fácilmente integrables y estamos teniendo un problema también con los asistentes sociales que trabajan en los centros de menas porque están sufriendo agresiones", ha dicho.

Antes de que llegara Monasterio, el diputado autonómico de Adelante Andalucía Nacho Molina se acercó al lugar de la convocatoria para comprobar, según ha declarado a los periodistas, que realmente Vox había convocado a los medios de comunicación frente a un centro de Menas, lo que es una "desvergüenza" "indignante y aberrante".

Ha recordado que reclamaron a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, que intentara que no se produjera esta convocatoria frente a un centro de Menas, porque se está haciendo un "uso electoralista" de los menores. "No todo sirve en política", ha indicado Molina, quien ha apuntado que no sabe si Monasterio estará dispuesta a hablar de los "planos que firmó cuando no era arquitecta" o Francisco Serrano va a hablar de los "dos millones y medio de euros que faltan de las ayudas que recibió una empresa de la que fue administrado único".

Respecto al hecho de que desde Adelante Andalucía se haya denunciado que Vox, con este acto frente a un centro de Menas lo que pretende es "generar odio", Monasterio ha indicado que Vox habla de "la protección de los vecinos de nuestros barrios, de las mujeres que no se atreven a caminar por algunos barrios solas y de los mayores, que en ocasiones han sido atracados".

Pero Borja Romero, el presidente de la asociación de vecinos de la barriada de El Rocío y portavoz de la plataforma vecinal Macarena para todas, ha defendido que este barrio es rico y diverso y siempre se ha caracterizado por la tolerancia y el respeto y ha negado que existan problemas de convivencia en la zona. Ha indicado que no tienen constancia de ni un solo caso de denuncia de vecinos que se hayan podido sentir amenazados por la presencia de Menas.

En un comunicado de la plataforma Macarena para Todas se ha criticado el comportamiento "cobarde y oportunista" de los políticos de Vox, al convocar un "acto de campaña" ante un centro de menores no acompañados. "Durante meses, Vox ha llevado a cabo una campaña de odio pública contra esos niños y ahora los utiliza en plena campaña electoral. Nos parece un escándalo y una absoluta bajeza moral usar a unos niños en campaña electoral", ha señalado.