Lluvia de críticas contra Ignacio Aguado, que no ha tardado en convertirse en el centro de la polémica poco después de asumir su nuevo cargo como vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid. Ha sido a raíz de unas declaraciones sobre la escasa presencia de mujeres en el equipo de Gobierno que le han costado múltiples reproches del PSOE y otras formaciones y numerosos dirigentes políticos.

En una entrevista concedida a ABC, Aguado ha sido preguntado por la razón de que el equipo que dirige la Comunidad esté compuesto por diez hombres y tan solo tres mujeres. A ello ha respondido el vicepresidente de la Comunidad afirmando lo siguiente: "Para poner 'pajines' o 'aídos' en un gobierno, prefiero no hacerlo".

Aguado ha hecho así referencia a la exministra de Igualdad con José Luis Rodríguez Zapatero, Bibiana Aído, y a la extitular de Sanidad con el mismo presidente, Leire Pajín, para justificar la falta de paridad en la conformación del Gobierno, sobre la que previamente había indicado: "Nosotros no somos muy partidarios de la cuota (de género), sinceramente".

Las reacciones negativas a las palabras de Aguado no han tardado en darse en Internet. Desde su cuenta en Twitter, el PSOE ha pedido al dirigente de Ciudadanos que "rectifique" y que "no falte el respeto a dos exministras socialistas". Además, la formación socialista le ha preguntado si "de verdad cree que no había más mujeres capacitadas para ser consejeras" y ha calificado de "machismo" su actitud.

A través de Internet también se han expresado numerosos dirigentes socialistas, como Ángel Gabilondo, que le ha afeado intentar "justificar lo injustificable, y menos siendo desconsiderado e irrespetuoso con dos mujeres exministras del Gobierno de España", o Cristina Narbona, que ha preguntado a Aguado si "no había mujeres de PP o de Ciudadanos dignas de estar en el gobierno de la Comunidad de Madrid".

También se ha mencionado al respecto la diputada y activista Carla Antonelli, que ha lanzado una dura respuesta al dirigente de la formación naranja: "¿Quién te has creído que eres, botarate? Rezumas machismo y misoginia por todas partes". Las críticas a Aguado no solo han llegado desde el PSOE. También miembros de Podemos como Inés Sabanés han cargado contra las palabras del vicepresidente madrileño, a quien ha pedido rectificar y "pedir disculpas" por sus "vergonzosas afirmaciones".

De momento, Aguado no se ha manifestado al respecto para explicar sus declaraciones o responder a las acusaciones de "machismo" que se han vertido contra él en redes sociales, como tampoco lo han hecho otros dirigentes de la formación naranja.