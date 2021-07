La exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha defendido ante el juez del caso Kitchen que nunca hizo ningún encargo al comisario Juan Manuel Villarejo, y por lo tanto, afirma que este nunca cobró por información facilitada a la política. Aunque sí ha explicado, en declaraciones recogidas en audios a los que ha tenido acceso laSexta, el tipo de relación que los unía y por qué a ella también le convenía conocer a Villarejo.

Tenía que ver, indica la expolítica en dichos audios, con el "conocimiento que decía tener sobre las personas que trabajaban en los medios" y que "podía tener interés" para ella, como secretaria del PP.

Así, Cospedal ha contado al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que fue su marido, Ignacio López del Hierro, quien les presentó en la propia sede del partido en el año 2009. Ambos se conocían desde hacía más de veinte años, y habría sido el propio Villarejo quién mostró interés por conocer a Cospedal.

Según el relato de la también expresidenta del PP en Castilla-La Mancha, Villarejo le habría comentado su marido que podía tener información sobre algunas personas del partido que estaban cometiendo "actuaciones que no fueran ortodoxas o regulares". "Yo quería saber si eso era verdad y que me lo explicara o demostrara", ha añadido Cospedal.

"Me dijo que era una persona que tenía una consultora muy fuerte, que se relacionaba con todas las empresas del país y realizaba tareas de investigación privada, que todo lo conocía. Cosa que luego he comprobado que era verdad, que conocía a todo el mundo", reconoce Cospedal en los audios, añadiendo que entonces pensó que podía ser "útil conocerlo" porque estaba recibiendo "muchos ataques en prensa".

El principal interés de Cospedal: "ataques" en prensa, Barberá y el supuesto espionaje al PP

De esta manera, Cospedal explica ante el juez también su interés por el encuentro: "Él decía que tenía muy buenas relaciones con la prensa y a mí me podía informar de quién realizaba esos ataques y por qué".

Además, sostiene que durante esa época se conoció "sospechas más que fundadas que en el PP estábamos siendo espiados o escuchados desde un edificio cercano" por parte del ministerio de Interior, a cargo de Alfredo Pérez Rubalcaba.

A esto añade Cospedal las filtraciones que se estaban realizando sobre investigaciones a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y "muy amiga" suya entonces. "Tenía interés en saber quién hacía esas filtraciones a los periodistas", ha sostenido.

Con todo, la 'popular' cifra en no más de cuatro sus encuentros, que se producían en la propia sede del partido y en una cafetería. Y además señala que no recuerda "exactamente" de lo que hablaron en estas reuniones, pero sí que "fundamentalmente" tenían un carácter social. Aunque apostilla: "Sobre los avances en el tema de las escuchas no me dijo nada, y en cuanto a las filtraciones sobre Barberá me dijo que las hacía un juez, y nada más".

Sobre Bárcenas: "En el PP no había ninguna preocupación"

Sobre si el Partido Popular trató de negociar con Luis Bárcenas tras su entrada en prisión algún tipo de trato de favor, Cospedal ha respondido: "Creo que no, francamente se lo digo".

Y también añade que, bajo su opinión, Bárcenas no cuenta con ninguna documentación del que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni de Javier Arenas: "Creo sinceramente que eso es mentira, que esas grabaciones no existen. Es mi opinión, no se lo puedo asegurar", aunque insiste en que "no había ninguna preocupación en ese sentido en el PP".