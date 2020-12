Lewis Hamilton se perdió la segunda carrera de Baréin tras dar positivo por coronavirus, por lo que tuvo que estar casi dos semanas aislado. El británico ya reconoció tras acabar tercero en Abu Dabi que no estaba al cien por cien: "Físicamente me afectó de forma masiva, nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien".

Ahora, el británico ha explicado cómo le afecto tanto física como mentalmente. "He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando cogí la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay ganancia", ha confesado en sus redes sociales.

Hamilton ha sido el tercer piloto de la parrilla en contagiarse de los 79 positivos que ha habido en la burbuja de la Fórmula 1. Los otros fueron los dos de Racing Point, Checo Pérez y Lance Stroll.

El británico ahora se centra en recuperarse y tiene que negociar su renovación con Mercedes puesto que es el único que todavía no tiene contrato para la próxima temporada.