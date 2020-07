Darias, ante la Conferencia de Presidentes: "Va de los que están aquí, no de los que no han venido"

Poco antes de que dé comienzo la Conferencia de Presidentes para abordar la situación de la pandemia, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha manifestado que esta "va de los que están aquí, no de los que no han venido". Así se ha expresado en declaraciones a la 'Cadena SER' sobre el 'plantón' de los presidentes vasco y catalán, que han decidido no acudir al encuentro. "Si ha habido causas para que participaran en las 14 videoconferencias que tuvimos, sigue habiendo razones para esta", ha dicho, aunque ha asegurado no tener duda de que "aunque no estén aquí se van a sumar" a los acuerdos que se alcancen, "porque incumbe también a sus ciudadanos".