La residencia de Burbáguena, en Teruel, se encuentra cerrada y con toda su área restringida después de sumar un nuevo fallecimiento por coronavirus en uno de sus residentes, que aumenta hasta tres los fallecidos en esta residencia. Además, hay 63 contagiados, aunque en su interior solo quedan 47 residentes.

"Desde el momento que supimos los casos de COVID en la residencia tomamos todas las medidas necesarias para poder aislar a los positivos", ha afirmado Juan, trabajador de la residencia.

Los responsables de la residencia de Burbáguena han hecho un llamamiento: necesitan más personal. "Nuestra principal necesidad es la de profesionales que nos echen una mano", ha reclamado Juan.

La patronal, por su parte, carga contra el Gobierno de Aragón: "Me da miedo Aragón porque su gobierno no tiene los deberes hechos y no podemos trabajar con el personal que tenemos", ha denunciado Cintia Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia, en la 'Cadena Ser'.

El Gobierno de Aragón ve indicios de delito

Mientras, desde el Ejecutivo regional creen que hay indicios de delito en lo ocurrido y la semana que viene denunciaran por la vía penal a la residencia.

En el pueblo, de algo más de 200 habitantes la preocupación es máxima. "Una parte importante de los residentes son vecinos de Burbáguena de toda la vida", ha afirmado Joaquín Peribáñez, alcalde de Burbáguena, mientras que un vecino ha afirmado que "claro que hay preocupación porque es gordo lo que está pasando".

Preocupación en la residencia de Chimillas, con 50 contagiados y un muerto

La situación también es complicada en la residencia de Chimillas, en Huesca, donde hay 50 contagiados y ya ha fallecido una persona. Allí el virus entró por una enfermera.

"Ella había realizado un trabajo aquí y nosotros evaluamos la situación", ha indicado Antonio Morales, director de operaciones del grupo Vitalia. Los positivos con síntomas ya han sido trasladados a hospitales y el resto se encuentran aislados.