Dos ciudadanos residentes en España han dado positivo en las pruebas de coronavirus este jueves tras volver esta semana de un viaje a Perú.

Se trata de un matrimonio que viajó a ese país y, según cuentan, habrían vuelto a España el miércoles. Hace tan solo dos días se encontraban en Perú, donde su hijo habría fallecido el 22 de mayo tras no superar una neumonía causada por el Covid-19 y conviviendo con su hija que también está ingresada allí en un hospital con neumonía por coronavirus.

Según han referido, se llegaron a hacer pruebas serológicas el día 25 de mayo en Perú, que resultaron negativas, aunque los atendieron de nuevo cinco días después en una clínica con sospechas de haber contraído el virus.

Aun así el matrimonio decidió regresar a España, cogieron un avión el pasado martes y el miércoles aterrizaron en el Aeropuerto de Madrid Barajas. Fue este jueves cuando, al continuar con síntomas -tos, astenia, disnea y picos de fiebre de más de 38,5 grados- decidieron ir al Hospital 12 de Octubre.

Allí, tras conocer todos estos datos que los pacientes facilitaron, les realizaron las pruebas PCR: ambos han dado positivo y, según el juicio clínico, ambos tienen neumonía bilateral por coronavirus.

Según ha podido saber laSexta, a partir de este momento se avisó Salud Pública y Salud Internacional. Según los protocolos actuales, habría que investigar a las personas que compartieron vuelo con ellos y también a todas las personas con las que hayan podido estar en contacto.

El Ministerio de Sanidad tiene establecido un protocolo que gestionan las comunidades autónomas. Madrid, en particular, establece controlar a los contactos estrechos, como los pasajeros sentados en un área de 5x5 espacios, contando también los pasillos, como se puede observar en la infografía que contiene el vídeo que acompaña estas líneas.

Desde la Comunidad han confirmado a laSexta que el protocolo está activado, pero no dan muchos más datos. De hecho, no acclaran si se va a investigar a los pasajeros del vuelo que no se consideran contacto estrecho o si se sabe si el matrimonio tuvo algún otro tipo de contacto ya en España.