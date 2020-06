Casos entre sanitarios

A pesar de que "el ámbito sanitario sigue teniendo un riesgo" dado que "seguimos teniendo 3.000 y pico casos que están en hospitales", Simón ha asegurado que "ahora mismo no hay sobrecarga excesiva y casi todos esos casos que se detectan se deben a cribados que se hacen a sanitarios asintomáticos que después de un tiempo pueden tener la PCR positiva, pero no transmiten y no son personas de riesgo".