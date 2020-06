Las discotecas podrán reabrir hoy sus puertas en los territorios que se encuentran ya en la fase 3 de la desescalada, pero lo harán con múltiples restricciones.

Por ejemplo, por el momento no se podrá bailar en la pista, sino que en este espacio se podrán colocar mesas y sillas donde los usuarios que acudan a estos locales puedan sentarse a consumir. Siempre manteniendo la distancia de seguridad y con un aforo máximo del 30%.

Desde la patronal creen que no se puede renunciar a la experiencia de bailar, y apuestan por acotar el espacio señalizar entrada y salida, garantizar distancias de seguridad al bailar o hacerlo con mascarilla. Si no es posible, optan por utilizar la pista de baile para otros espectáculos, aunque los promotores de conciertos estiman que con estas medidas de aforo no sale rentable.

Por eso hoy Representantes de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) se han presentado ante el Ministerio de Sanidad ampliar el aforo a casi el doble: un 66%. El objetivo es garantizar la supervivencia de las 25.000 empresas del sector porque, aseguran, sino el 50% de estas empresas tendrán que cerrar.

Palcos VIP y registro sanitario

Las empresas de ocio nocturno aseguran estar preparadas para reabrir, y han presentado 'Guía de Medidas para la Reducción del contagio del Coronavirus en el Ocio Nocturno', elaborada junto al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), para evitar contagios en sus locales. De esta manera, dicen, se apostaría por un ocio seguro frente a fiestas ilegales en casas o botellones en la calle.

En este marco, España de Noche pide utilizar la fase 3 para ensayar los protocolos de prevención en los locales de ocio que presenten una Declaración Responsable ante las comunidades autónomas para poder evaluar la eficacia de las medidas en entornos reales.

Además, también ha propuesto la creación de un registro sanitario que "permitiría contar con la identificación de todos los asistentes a cada una de las sesiones de estos establecimientos, con el objetivo de garantizar la trazabilidad, tal y como se hará en en todas las actividades económicas y sociales".

Asimismo, en la Guía se recuerda la pretensión de dar "mayor protagonismo a los reservados y os palcos VIP", con el objetivo de aislar al máximo los grupos de personas.