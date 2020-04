José Félix Hoyo, médico de urgencias y director de Médicos del Mundo, ha contado que está viviendo esta crisis sanitaria "corriendo de un sitio para otro, haciendo todo lo posible para intentar luchar contra la pandemia".

"Hemos llevado a cabo varias intervenciones en el transcurso de los días. Una es nuestro programa de personas vulnerables en toda España, y otra es la presencia en el Gregorio Marañón haciendo un apoyo extrahospitalario en tiendas de campaña. Además, estamos realizando una intervención de prevención y control de la infección en el interior del hospital", ha explicado.

Preguntado por si le ha sorprendido esta pandemia, el experto ha destacado: "Me cuesta tener puesto este chaleco que hemos llevado en tantas partes del mundo, en mi país, en mi propia ciudad. Es una crisis excepcional". "Es cierto que aquí nos ha sorprendido un poco, pero hay que tirar hacia delante", ha añadido.

En este sentido, Hoyo ha defendido que "los sistemas sanitarios destinan recursos a las cosas que les parecen imprescindibles", y "España tiene un sistema que es uno de los mejores del mundo, con sanitarios trabajando al máximo, incluso por encima de sus capacidades".

"Es cierto que para trabajar en epidemias el sistema es diferente, y los recursos se destinan en España y otros países de Europa a las cosas que necesitamos, como trasplantes. De esta manera, las epidemias no son la primera prioridad de los recursos sanitarios cuando empezamos a trabajar en ello", ha apuntado.

No obstante, ha indicado, "estamos ajustándonos, con este sistema tan potente que tenemos, de la mejor manera posible a la situación en la que estamos". "Vamos poco a poco, creo que estamos aprendiendo mucho las personas que estamos trabajando en esta respuesta, y es bueno que estemos gente con experiencia en otras epidemias", ha expresado.

Presión sobre hospitales y UCI

Sobre la efectividad del confinamiento, Hoyo ha indicado que "el territorio español está viviendo distintas situaciones". "Hay algunos lugares que están todavía escalando, lo que significa que van a necesitar una capacidad extra de camas hospitalarias y recursos de cuidados intensivos; y otras comunidades, como Madrid, donde parece que está desescalando", ha señalado.

Esto significa, ha afirmado, que "la presión sobre los centros hospitalarios va bajando poco a poco, si bien no la de las UCI, porque ahí los pacientes tienen una estancia media mucho más larga".

En relación a la cantidad de sanitarios contagiados, Hoyo ha destacado que están "en primera línea", y los "sistemas de circuitos de control y recursos sanitarios, tanto en centros de salud como emergencias y hospitales, se han tenido que preparar a marchas forzadas".

"Yo he estado en una guardia reciente y han venido 23 pacientes en una hora por coronavirus, de los cuales he ingresado a 14, y de ellos dos estaban para ir a UCI. Eso no es la presión habitual en un hospital", ha expresado. "Hay que proteger al personal sanitario, porque sin él no se puede trabajar", ha añadido.