Otra de las víctimas colaterales que deja la crisis del coronavirus es la Educación. Y es que desde el pasado 11 de marzo, los centros españoles permaneces cerrados, dejando a más de diez millones de alumnos confinados en sus casas.

Aunque algunas voces alertan de que será muy difícil que regresen las clases presenciales antes de que termine el curso escolar, la ministra de Educación, Isabel Celáa, insiste en que el objetivo es que los estudiantes vuelvan en junio, aunque solo sea 15 días.

Mientras dura este aislamiento la apuesta de las instituciones sigue siendo la apuesta por la educación online con clases y evaluaciones por videollamadas. Este plan está originando bastantes problemas ya que el Ministerio de Educación ha detectado que el 12% de los alumnos no se conecta a esas clases virtuales, y no por falta de interés sino por un problema de desigualdad.

Se ha hecho evidente de que no todos los estudiantes tienen la misma facilidad para acceder a las tecnologías y es que se calcula que uno de cada tres alumnos no tiene ordenador o internet en casa. Además, otro de los problemas es que en un hogar muchas veces solo hay un dispositivo por lo que si alguno de los padres teletrabaja o hay más hermanos en casa la dificultad aumenta.

"Tendemos a creer que nuestra realidad es extensiva a los demás, y no es así", señala Wyoming, quien destaca que "hay gente que vive de una manera con menos medios": "No todo el mundo tiene las mismas posibilidades en acceder a las tecnologías, habrá niños que hagan sus exámenes en flamantes Ipads, y otros que no puedas".

A pesar de que el Ministerio de Educación ha puesto medidas para intentar paliar esta situación como ofrecer clases a través de la televisión pública por las mañanas, los expertos temen que esta desventaja tecnológica pueda aumentar más la brecha educativa en función de la renta familiar.

Y es que Sandra Sabatés alerta de que los datos "son alarmantes" ya que "se calcula que por cada mes sin clases presenciales todos esos estudiantes de familias desfavorecidas pierden el equivalente cognitivo de cuatro meses y medio de colegio".

"La Educación es un derecho y debemos garantizar de que todos los niños tienen acceso a ese derecho", afirma Wyoming, que destaca que "sería delirante que se dividan los niños en los que tienen una educación solvente" y los que solo pueden acceder a "una precaria".

Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia en Save the Children, advertido en este vídeo de El Intermedio sobre el peligro de que "esta emergencia sanitaria puede desembocar en una crisis social": "Solo el 40% de los centros tiene un entorno virtual de aprendizaje".

