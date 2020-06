¿Por qué hay gente que todavía no ha cobrado el ERTE?

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, destaca en que "hay que hacer un esfuerzo para pagar los ERTE a la gente que todavía no lo ha cobrado": "Estamos hablando de un nivel muy importante de personas que no han cobrado los ERTE y no tienen nada". Sobre el motivo de que estas personas no hayan cobrado su ERTE todavía, Álvarez explica que "hay una incapacidad importante de los servicios de empleo", pero insiste en que "es normal": "No es fácil pagar a tantos millones en tan poco tiempo, pero ahora que ha pasado la punta hay que hacer un esfuerzo". El secretario general de UGT detalla que "es un problema de incapacidad de la Administración de poder dar respuesta a esas solicitudes".