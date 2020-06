Cristina Pardo entrevista a Pepe Álvarez, quien destaca la importancia de "tomar medidas para incentivar el consumo y afrontar los problemas que ya existían, incluso, antes de la llegada de la COVID-19": "Hemos planteado al Gobierno la necesidad de abordar un plan que incentive el consumo porque será lo que nos ayude a salir de manera más rápida".

Por otro lado, preguntado por Cristina Pardo cómo explica que se ponga fecha para cobrar el Ingreso Mínimo Vital pero haya gente que aun no ha cobrado los ERTE, el secretario general de UGT afirma que "tiene que ver con que el Gobierno tiene los datos ya de las personas que tienen derecho a Ingreso Mínimo".

Eso sí, Álvarez insiste en que "hay que hacer un esfuerzo para pagar los ERTE a la gente que todavía no lo ha cobrado": "Estamos hablando de un nivel muy importante de personas que no han cobrado los ERTE y no tienen nada".

Sobre el motivo de que estas personas no hayan cobrado su ERTE todavía, Álvarez explica que "hay una incapacidad importante de los servicios de empleo", pero insiste en que "es normal": "No es fácil pagar a tantos millones en tan poco tiempo, pero ahora que ha pasado la punta hay que hacer un esfuerzo". El secretario general de UGT detalla que "es un problema de incapacidad de la Administración de poder dar respuesta a esas solicitudes".

Además, sobre cuánto deberían durar los ERTE, Pepe Álvarez resalta que "no se debería delimitar al mes de septiembre sino mantenerlo hasta que la actividad se recupere tras la pandemia".

Por último, Álvarez declara que no ha visto "nunca dos almas económicas en el Gobierno". "Me parece que las almas del Gobierno tiene que ver mucho con quién paga y debe pagar, y ese elemento es el que ah circulado de manera permanente". Es decir, explica que "los ministerios que son los encargados de las políticas sociales estiras y los encarcados de recaudar tienen la posición más difícil".

El secretario general de UGT afirma que "no es bueno disparar a las pocas multinacionales de España que han demostrado tener un compromiso con el país", pero resalta que "los Servicios Públicos deben abastecerse de los impuestos, no de las donaciones".