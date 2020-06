Ana Pastor entrevista en El Objetivo a Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, quien afirma que "alguien decidió que las personas que estaban en residencias no tenían que ser trasladadas a los hospitales".

"Toda España ha sacado las conclusiones, hay informes en todas las comunidades", destaca Cinta, que insiste en recordar que "en el momento más álgido" de la pandemia "hubo una escasez de derivaciones a los servicios de urgencia y de ingresos hospitalarios".

Aunque Pascual admite que se ha producido alguna derivación a ancianos a hospitales, insiste en que no han sido suficientes y que han dependido del territorio: "Sí se ha hecho porque en partes de España no ha colapsado el sistema y se ha podido hacer derivaciones, pero en Madrid, Barcelona o Segovia han sido más difíciles".

"Tenemos la realidad, lo que hemos vivido", afirma Pascual, que destaca las "palabras del responsable de Médicos sin Fronteras en las que afirmaba que "si no decimos muy claro que el sistema se ha colapsado, las familias no van a entender por qué los ancianos de las residencias no son trasladados a los hospitales".

Por otro lado, Cinta Pascual advierte que está "preocupadísimos" con la desescalada: "No nos podemos plantear la desescalada sin hacer el test a todas las residencias. Somos hogares de personas, y no queremos ser hospitales".

"Nosotros no tenemos oxígeno ni respiradores ni EPIs y, sin todas estas herramientas no podemos tirar para adelante en esta desescalada ni afrontar un segundo rebrote", explica Cinta que resalta que "no hay una segunda oportunidad".

"Somos indispensables para esta crisis, pero necesitamos herramientas. No sabemos cuántas personas han pasado la COVID y cuántas no", por lo que insiste en que realizar test en las residencias es "urgente para garantizar la calidad de vida de los ancianos".