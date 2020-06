Cristina Pardo entrevista al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien destaca en Liarla Pardo que está "contento de que el conjunto de la respuesta a la crisis, en comparación a la ultima crisis financiera que tuvimos, tenga otra alma".

"Podemos discutir por más o menos dinero pero discutimos algo, lo cierto es que, en vez de hablar de recortes, hablamos de cuánto nos distribuimos", defiende el socialista, que, eso sí, mantiene su crítica al nuevo reparto del fondo a las autonomías.

"El Gobierno anunció unos criterios que eran proporcionados al sentido con el que se estableció el fondo de la COVID-19", declara el presidente de Castilla-La Mancha, que explica que era "una proporción lógica al impacto del coronavirus", algo que no ve en el nuevo reparto.

Page critica que "muchos presidentes han presumido de tener muchos menos casos y ahora reclaman dinero en función de otros criterios": "Me molesta que haya habido un cambio sin objetivar perjudicando a las Comunidades Autónomas que hemos resultado más afectadas por el virus, no es justo ni razonable e intentaremos que se modifique". Además, el presidente de Castilla-La Mancha afirma que "se ha construido un fondo relacionado con la educación que no tiene ni pies ni cabeza".

Por otro lado, preguntado sobre si se aclara con el recuento del número de fallecidos, Page afirma que sí: "España es un país democrático y muy transparente, que nadie se engañe. Cuando acabe la pandemia habrá información para aclarar dónde están los muertos, el problema es que se confunde permanentemente la lógica científica y epidemiológica de la lógica civil o política".

Y es que el presidente de Castilla-La Mancha explica que "la OMS exige unos criterios para poder abordar la solución a la pandemia en los que establece que sólo aquellos casos que son claramente coronavirus se computan como tal". Unos criterios que el socialista defiende: "Tienen lógica porque la base de datos para entender que todos tenemos que dar al Ministerio y el Gobierno da la OMS es clave para establecer patrones de reacción frente a la pandemia".

Además, Page explica que los datos que las autonomías dan "son los que pide el Ministerio": "Son los datos del sistema sanitario, es decir, la gente a la que nosotros accedemos porque le ha atendido un servicio médico". Por todo eso, García-Page defiende que "es normal que haya diferencia de datos" ya que "si el dato es el científico es el que responde a los criterios de la OMS" mientras que "si es un dato global, es mucho más de los que se dicen".

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha cree que en la polémica de Grande-Marlaska con la Guardia Civil ha habido "mucha ingenuidad" y que Vox no quiere dar un golpe de Estado: "A Iglesias le interesa exagerar con Vox y a Vox con Iglesias".