La periodista Lucía Méndez afirma en El Objetivo que intenta "recordar declaraciones de virólogos y expertos en enfermedades infecciosas anteriores al 8 de marzo" y solo se acuerda del doctor Cavadas: "Es verdad que él lo dijo, pero nadie más", asegura Méndez, que recuerda que, además, las palabras de Cavadas fueron "muy criticadas" y que, incluso, "ninguno de sus colegas dijo que era un peligro tremendo".

"No me refiero a las autoridades sanitarias sino a personas de la OMS o de cargos importantes sobre infecciones", insiste la periodista, que recalca que "muchos españoles creen que el Gobierno sabía del peligro que había y aún así no actuó". "Yo no puedo pensar que ninguna autoridad de este país, tanto el Gobierno como Isabel Díaz Ayuso en las residencias, no hiciera las cosas que tenía que hacer".