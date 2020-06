Andrea Levy, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, pide "tranquilidad, paz y buenos alimentos" a la coalición entre Partido Popular y Ciudadanos por el cruce de acusaciones entre el consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

"No hay que ir en deslealtades, en protagonismos de partidos y en una carrera electoral", cuestiona Levy, que cree que "no es de recibo que se acusen unos a otros". Afirma además que las acusaciones que Reyero lanza a Escudero "no se produjeron" porque el documento sobre el que le alerta es "un borrador".

"Si tiene dudas, lo normal es que en sede parlamentaria se abriesen las investigaciones que fuesen pertinentes. Las acusaciones del señor Reyero no se producen, es un borrador sin oficialidad. Si hay un compañero que está haciendo una ilegalidad, o lo prueba en un juzgado o que discutan si es así o no. No hay que convertir la política en un lodazal", argumenta Levy.

Ante las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Andrea Levy elogia la celeridad de Isabel Díaz Ayuso en tomar decisiones, recordando la creación del Hospital de Ifema e insistiendo en que "no es momento de trifulcas".

En general, resume la polémica generada en los últimos días en "una polémica que se genera en un Gobierno de coalición en el que las competencias no están claras".

"No puedo opinar por Díaz Ayuso ni por Almeida, pero me parece que uno mismo si dice esas palabras debe ser consecuente si está o no está a gusto. Si tuviese esas dudas, las plantearía en la junta de Gobierno y me plantearía si quiero seguir en ese Gobierno", prosigue.

"Los de la 'nueva política' empezaron con lo de la cal viva para echar mierda al PSOE"

Sobre la crispación vivida en el Congreso de los Diputados, Levy cree que el hemiciclo "no está para hacer ataques personales". "Mal empezamos si uno le hace un ataque personal (a Álvarez de Toledo) llamándola marquesa", agrega.

En este sentido, Levy ha querido "recordar que los que se llamaban 'nueva política' empezaron en el Congreso con aquello de la cal viva para echar mierda al PSOE", y ha añadido: "Esto no lo hemos inventado nosotros".