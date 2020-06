Antonio Figueras, doctor en Biología y profesor de Investigación del CSIC, ha salido en defensa de Fernado Simón y de Salvador Illa en Liarla Pardo. "No creo que Illa ni que Simón sean unos criminales, ni que hayan intentado hacer daño a la población", ha expresado el investigador, al tiempo que ha afirmado que "ellos habrán evaluado y ahí lo que ha fallado es el sistema de alerta temprana, pero es compartido o debería serlo con las Comunidades Autónomas".

En este sentido, el científico ha destacado que "hay que revisar cómo está funcionando esto porque si no hay instrucciones a atención primaria y a urgencias y que tengan una conexión inmediata con el servicio centralizado del Ministerio de Sanidad, esto se va a volver a repetir una y otra vez", afirmando, a continuación, que el baile de datos "ocurre en varios países, no solo en España".

"Yo he estado en Comités de Emergencia y lo que está pasando Fernado Simón, su familia y su equipo no lo paga nadie", ha manifestado Figueras, a lo que ha añadido: "Desde luego este hombre, que yo he discrepado de cosas que ha dicho, tengo que reconocer que ha aguantado como un jabato en una situación extremadamente complicada para este país".

" No es el momento de pegarnos, sino de prepararnos"

Además, el científico ha expresado que lo ha "pasado mal esta semana viendo lo que pasaba en el Parlamento, en el Senado y en las comisiones". "No creo que en pleno luto nacional tengamos que estar a piñas. No es el momento de pegarnos, sino de prepararnos", ha defendido Antonio Figueras, porque ha advertido de la posibilidad de un rebrote.

" La posibilidad del retroceso existe porque se está dando en otros países"

"Me preocupan las relajaciones que están habiendo porque se está instalando una sensación de que todo va mejor. Vale que vamos a volver a la 'nueva normalidad', pero hay que hacerlo teniendo en cuenta de que la posibilidad del retroceso existe porque se está dando en otros puntos del mundo", ha alertado el científico.

Por último, y a la pregunta de si el COVID-19 está perdiendo virulencia, Antonio Figueras ha dicho que no es así, sino que "lo que está pasando es que hay menos carga viral porque nos metimos en la cueva y dimos menos incubadores al virus para que replique" y que "es posible que tengamos que volver a ver cosas que no nos gustan".