Corinna Larsen asegura que Juan Carlos I le pidió matrimonio e incluso le trasladó sus intenciones de casarse con ella al padre de la empresaria. Así lo ha revelado en una entrevista con la cadena 'BBC' en la que asimismo afirma que fue víctima del acoso del CNI desde que viajó con el monarca a Botsuana en 2012.

Según relata la aristócrata, el rey emérito visitó a su padre en el año 2009. "Le dijo que estaba muy enamorado de mí y que pretendía casarse conmigo. También le dijo a mi padre que no podía hacerlo enseguida, que llevaría un tiempo. Quería que mi padre supiera que iba en serio conmigo", cuenta.

Según la 'BBC', fue antes ese mismo año cuando el rey le propuso matrimonio. No obstante, Corinna afirma que, aunque fue "un momento emocionante" y ella estaba "muy enamorada", sabía que la proposición del rey era prácticamente imposible, porque "podría desestabilizar la monarquía".

"Lo tomé como una muestra de la seriedad de la relación, más que como algo que realmente se materializaría", explica en la citada entrevista.

El motivo de la ruptura

Asimismo, explica que conoció a don Juan Carlos en una fiesta de tiro en 2004 y que este la llamaba "hasta 10 veces al día". Sin embargo, dice, a Corinna le preocupaba cómo encajaba la otra pieza del puzzle: la reina Sofía. Siempre según su versión, el rey le "dijo que tenían un acuerdo para representar la Corona pero que tenían vidas totalmente diferentes e independientes".

El rey me llamaba hasta 10 veces al día"

"El rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra mujer que también ocupó un lugar muy importante en su corazón y en su vida", agrega la empresaria, que en la entrevista asegura que precisamente fue otro romance del rey el que provocó el fin de su relación en 2009, aunque mantuvieron durante un tiempo la amistad.

"El rey me dijo que había mantenido una relación con otra mujer durante un periodo de tres años", asegura Corinna, que dice haberse sentido "devastada" ante esta confesión.

Denuncia amenazas de muerte

En la misma entrevista, Corinna asegura que sufrió la vigilancia y el acoso del servicio secreto español desde que viajó con el emérito a Botsuana en el año 2012. "Desde el momento en que regresé de ese viaje quedé bajo una vigilancia total", afirma.

Según cuenta, su apartamento de Mónaco "fue ocupado" mientras ella estaba de viaje. "Buscaban documentos de forma muy exhaustiva. Se quedaron allí semanas y semanas", insiste.

Hay muchos túneles entre Mónaco y Niza"

Corinna afirma que incluso recibió una amenaza de muerte anónima que rezaba: "Hay muchos túneles entre Mónaco y Niza", en alusión al accidente de París en el que murió Lady Di. Dice que llegaron a dejar un libro sobre la muerte de la princesa británica en el salón de su casa.

Cuenta que, en 2012 recibió la visita de Félix Sanz Roldán, por entonces director del CNI y que mantenía una buna relación con el rey. "Me dijo que le enviaba el rey. Lo primero que hizo fue decirme que no hablara con los medios. Me dijo que si no seguía esas instrucciones no podía garantizar mi integridad física ni la de mis hijos", afirma.

La empresaria asimismo reitera que denunciará al rey Juan Carlos en Reino Unido por amenazas y desliza que "será uno de los acusados pero puede que no el único".