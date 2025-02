Los continuos desprecios de Ayuso a las víctimas del COVID: del "no se salvaban en ningún sitio" a la "plataforma de resentidos"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha traspasado todos los límites al cuestionar a la hija de una víctima del COVID-19 que murió en una residencia madrileña. Su intento de desacreditar los testimonios recogidos en 'Lo de Évole' a base de bulos y nula empatía, sin embargo, no es sino un episodio más que se suma a los reiterados menosprecios de su jefa a las víctimas de sus propios protocolos, que restringieron el traslado de residentes a los hospitales en lo peor de la pandemia.

El pasado viernes, la propia presidenta madrileña definió con sorna a las asociaciones de afectados como una "plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas" y les acusó, "junto con una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad", de utilizar una "cifra inventada" de víctimas.

No es la primera vez que la dirigente 'popular' descalifica a las asociaciones de afectados, a quienes ya en noviembre se refirió como "chiringuito con periodistas y sobre todo con políticos venidos a menos".

Una falta de sensibilidad hacia las familias que la presidenta madrileña ya exhibió de forma flagrante hace justo un año, cuando justificó que no se derivara a los ancianos a los hospitales aduciendo que una persona mayor con COVID "no se salvaba en ningún sitio". "Mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía, porque cuando una persona mayor está gravemente enferma, con el COVID con la carga viral que había entonces no se salvaba en ningún sitio", argumentó entonces Ayuso.

Lo hizo al ser confrontada por Más Madrid sobre sus "protocolos de la vergüenza" en la Asamblea regional, que vivió otro episodio bochornoso solo un mes después, cuando el diputado 'popular' Miguel Ángel Rumayor interrumpió a Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cuando esta intervenía en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales. "Está usted hablando de un suceso de hace cuatro años, yo le llamo a la cuestión", la cortó.

"Para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente si usted considera que no puedo hablar, me voy", le respondió ella. "Lo que ocurrió hace cuatro años, ocurrió hace cuatro años", insistía sin embargo el presidente de la comisión, que llegó a acusarla de hacer política.

En el equipo de gobierno de Ayuso las declaraciones tampoco han sido más afortunadas: su entonces vicepresidente, Enrique Ossorio, indignó a las familias al afirmar, en octubre de 2022, que "ya lo han superado". Unas declaraciones que hizo para criticar la comisión de investigación sobre las residencias, aseverando que esta solo tenía "un interés electoral" e iba a "causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar 'se podría haber evitado la muerte de mi familiar'".

"Eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral yo creo sinceramente que no es procedente", manifestó entonces, reprochando además que al investigar se lanzaba "el mensaje falso de que lo que sucedió se pudo evitar".

El tibio perdón de M.Á.R.

Este martes, Miguel Ángel Rodríguez ha emitido un tibio perdón por sus ataques, aunque sigue sin borrar sus bulos de la red social X. "Me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto", se ha limitado a decir la mano derecha de Ayuso, que no se plantea dimitir ni ceja en su enfrentamiento con las víctimas.