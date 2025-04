España ha adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones a la industria militar israelí desde que estalló la guerra en Gaza

El Gobierno español ha rescindido un contrato con una empresa israelí para comprar munición para la Guardia Civil, tras una crisis en la coalición de gobierno. A pesar de afirmar que no compra ni vende armas a Israel desde el 7 de octubre de 2023, un informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau revela que se han adjudicado 46 contratos a empresas militares israelíes por más de 1.044 millones de euros. Algunos contratos no formalizados incluyen lanzacohetes y misiles. Aunque el Gobierno asegura que no ejecutará compras de armamento, el Centre Delàs denuncia la dependencia de la industria militar israelí.