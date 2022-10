Vox ha retirado su propuesta para crear una comisión de estudio sobre el modelo de residencias en Madrid y lo ocurrido en estos centros al inicio de la pandemia de coronavirus. Esto ocurre pocos días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusases al partido de extrema derecha de "ponerse a la cabeza de la izquierda" al impulsar la comisión.

Esta marcha atrás es considerada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos como parte de las negociaciones entre Vox y el PP de cara a los Presupuestos de 2023.

"Nosotros quitamos la comisión de estudio pero no renunciamos en un futuro a mejorar las residencias", ha advertido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Pero hace menos de una semana la misma Monasterio defendía la necesidad de poner en marcha esta comisión: "Es muy importante, tenemos la obligación moral de mejorar la situación de nuestros mayores y construir un sistema de residencias que les garantice estar tranquilos y bien cuidados", afirmaba.

Este cambio de convicciones ha sorprendido al resto de portavoces, y más cuando durante la Junta (donde se repasa el orden del día del Pleno) Vox no había mostrado su intención de retirar esta propuesta.

Vox censura el "bochorno" del anterior pleno

Monasterio ha censurado el "bochornoso espectáculo" que se vivió la pasada semana en la Cámara de Vallecas sobre las palabras del vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio, sobre las familias de los fallecidos en residencias. "Pasamos vergüenza viendo al PP y a la izquierda arrastrando por el fango a nuestros mayores. Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor", ha reiterado varias veces la portavoz de Vox, quien entiende que los diputados no demostraron "la madurez suficiente" para tratar el tema.

También ha afeado a los 'populares' que advirtieran de que si salía adelante no acudirían, lo que entiende que es una forma de que el "Gobierno decida lo que se tiene que debatir, discutir y votar". Aún así no ha cerrado la posibilidad de una comisión "a futuro", pero que de momento se ha negado a los madrileños la posibilidad de analizar "cómo mejorar las residencias" y poder derivar en una Ley de Residencias.

Las críticas de la izquierda

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha tachado de "repugnante" esta retirada y entiende que el PP y Vox han utilizado "como moneda de cambio para sus negociaciones" a las familias de fallecidos en residencias. "¿Este juego a estas alturas con 7.200 fallecidos y las familias queriendo saber la realidad?. Lamentable", ha resumido Lobato. "Solo están negociando. PP y Vox repartiéndose el Presupuesto de 2023", ha cargado.

Lo mismo opina su homóloga de Más Madrid, Mónica García, quien cree que es "el fin de la pantomima" y que a Vox le han interesado los mayores "lo mismo que ha durado una llamada del PP". "Es la derechita cobarde que no es capaz de proteger a los mayores de la Comunidad. No sabemos a cambio de qué. Creemos que habrá otro recorte 'made in Vox'", ha concluido.

En el caso de la coportavoz de Unidas Podemos Alejandra Jacinto, ha afeado que Vox haya mostrado un "absoluto paripé" en torno a este tema, "jugando con las expectativas de la gente" y ha pedido conocer "el trato" para esta retirada.