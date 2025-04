Las educadoras de la niñas agredidas sexualmente en un centro tutelado de Madrid señalan al director: "Me dijo que tenía alucinaciones"

El pasado mes de diciembre dos jóvenes de ahora 16 años denunciaron ante la Policía Nacional haber sido víctimas de abusos y agresiones sexuales en el centro de menores dónde residían. Aseguraron también que el director de su centro, situado en el barrio de Usera en Madrid, conocía los hechos desde septiembre de 2023. Sin embargo, ese año ninguna persona responsable de las menores tuteladas, Paula y María (nombres ficticios para proteger su identidad), activó los protocolos contra la violencia sexual que denunciaron haber sufrido. Ellas, tal y como han relatado a laSexta y también a la Policía Nacional, acudieron a su director en busca de ayuda. Solo se lo contaron a él. Y la respuesta de este habría sido: "No os preocupéis, yo lo arreglaré".

De esas reuniones, donde las niñas trasladaron al director su "temor" por seguir viviendo junto a uno de sus presuntos agresores (los otros dos niños señalados por las víctimas ya no residían en el hogar cuando relataron los hechos), quedaron constancia en el 'cuaderno diario' del centro al que laSexta ha tenido acceso. Y se demuestra que al menos el equipo de coordinación del centro -del que el director forma parte- era conocedor de los abusos sexuales que las niñas habrían sufrido.

Las educadoras sociales del centro, que han denunciado al director, Ángel, por haber ocultado y minimizado, presuntamente, el relato de las niñas. Fueron ellas, también, quienes acompañaron a las menores a denunciar tras conocer de primera mano su testimonio. Y solo gracias a ellas la Comunidad de Madrid -alertados por estas mismas educadoras- activaron el protocolo contra la violencia sexual necesario en estos casos. Separaron, a finales del mes de diciembre de 2024, al último de los presuntos agresores sexuales conviviente con las jóvenes en aquel momento. Los otros dos compañeros señalados por las víctimas habían abandonado el centro antes de denunciar los hechos.

En una entrevista concedida a laSexta, las ahora extrabajadoras del centro detallan que es lo que ocurrió para que durante casi un año y medio absolutamente nadie este centro de menores tutelados actuase frente a las presuntas agresiones sexuales sufridas por las niñas durante años. Acusan al director de haber "coaccionado, chantajeado y manipulado" tanto a las menores como al equipo de educadoras para evitar que las menores hablasen con más personas de las presuntas agresiones sexuales. Y, insisten, "minimizó y restó importancia" a unos hechos que "solo él" conocía.

Septiembre de 2023: Coacción y manipulación

"Loca". "Mentirosa con trastorno de personalidad". "Se lo está inventando". "Vive en una realidad paralela". Son solo algunas de las formas que utilizaba Ángel, aseguran las educadoras sociales, para hablar de María, una de las niñas tuteladas a su cargo.

Este tipo de expresiones fueron 'in crescendo' cuando María y Paula le contaron al director que tres de sus compañeros habrían abusado sexualmente de ellas durante años: "Quería hacernos creer que a las niñas estaban sufriendo brotes psiquiátricos para que, si alguna de ellas venía a contarnos lo de las agresiones sexuales, no las creyéramos". Asegura una de ellas que, semanas antes de presentar las denuncias, en una reunión privada su jefe le advirtió: "María está teniendo alucinaciones y se estaba inventando cosas (refiriéndose a las agresiones). Está paranoica. Ten cuidado, no vaya a inventarse algo de ti también".

Además de todo ello, en un informe dirigido a la dirección General de Infancia de Comunidad de Madrid, al que laSexta ha tenido acceso, las trabajadoras detallan los hechos concretos por los cuales consideran que el director también chantajeaba a las niñas en busca de su silencio: gasto desproporcionado de dinero para su uso individual, amenazas relacionadas con su salud mental (como, por ejemplo, "no llevarlas a terapia si no confiaban en él") o conversaciones "hablando muy mal" de las trabajadoras (las mismas que denuncian) para "que las niñas perdiesen su confianza en ellas".

Existen pruebas, a las que laSexta también ha tenido acceso, de estas conversaciones entre director y una de las víctimas: "Se lo están inventando todo. No hay nada real en lo que se está diciendo". El director señala directamente a una de las trabajadoras denunciantes. Entendiendo así, afirman las educadoras, que "el director intentaba por todos los medios" poner en contra a las víctimas y las educadoras que las animaron a denunciar las agresiones sexuales.

Qué les contó el director a las educadoras

Para entender por qué las educadoras acusan al director de haber "minimizado y ocultado" las agresiones hay que remontarse, de nuevo, a ese septiembre de 2023. "Él nos reunió a todos los trabajadores del centro para contarnos que dos niñas le habían comentado ciertas situaciones por las que se sentían incómodas y acosadas por otros niños de la casa. Pero que no era más que un juego de niños, unos besos tontos en el pasillo, meras molestias", aseguran las educadoras. Además, habría insistido en el hecho de que esas situaciones "se cometieron de manera puntual" y que dos de los tres presuntos agresores ya no estaban en el centro, por lo que "no había que darle más vueltas".

Llegó a pedirles, incluso, que "no hablasen con las niñas de ello". Insisten las educadoras que siempre bajo el mismo relato: "Fue un mero roce en el pasillo, juegos de niños". Para ellas minimizó los hechos con el fin de proteger al presunto agresor.

Diciembre de 2024: las niñas hablan con el resto de educadores

Un año más tarde de estas conversaciones, en septiembre de 2024, las educadoras percibieron actitudes "extrañas" por parte de las dos víctimas: "Una pérdida de confianza con nosotras". Meses después, en diciembre de ese mismo año, una de las niñas denunciantes sufrió una crisis de ansiedad. Fue entonces cuando "se destapó la verdad", explican. La niña "echó en cara" a una de las trabajadoras "que no habían hecho nada por ayudarla" a pesar de "saber todo lo que ella y Paula (la otra víctima) le habían contado a Ángel" casi un año y medio atrás. Al preguntarle por "qué era todo" la niña detalló los episodios de violencia sufridos: las presuntas agresiones sexuales.

Aclararon con la menor, concretan en su denuncia, que Ángel nunca les había hablado de "esas agresiones sexuales" y que tampoco les había trasladado que el presunto agresor que aún vivía con ellas era el niño que habría cometido los delitos más graves. Fue entonces cuando, víctimas y educadoras, entendieron que el director había ocultado durante casi un año y medio las presuntas agresiones sexuales que dos de las niñas a su cargo denunciaron haber sufrido.

Ángel, el director, nunca trasladó a la Comunidad de Madrid lo relatado por las niñas, tal y como aseguran fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales a laSexta. Fueron las propias educadoras las que se pusieron en contacto con el técnico de Coordinación de Centros de menores al conocer los hechos. Todo ello a pesar de ser Ángel la figura de máxima responsabilidad del centro y, por tanto, tener la obligación de velar por la seguridad de los menores a su cargo. Seguridad que incluye actuar en posibles casos de violencia sexual que se cometan en su centro.