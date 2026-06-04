¿Está el aire acondicionado prohibido en las escuelas infantiles en España?

En cuanto llega el calor lo hace también la preocupación de padres y educadores infantiles: las altas temperaturas se adentran en unas aulas que no están refrigeradas.

Con la llegada de las altas temperaturas, llega la preocupación de padres, educadores y profesores. Es una reivindicación de hace años: conseguir que los centros educativos estén preparados y acondicionados para combatir el calor. "Muchos niños en muchas aulas se están enfrentando a temperaturas a las que no están acostumbrados", aseguraba el pasado mes de mayo Joanna Ivars en Más Vale Tarde. "Dentro de las aulas... es un auténtico cocedero", añadía. La meteoróloga de laSexta recordaba que hay un "límite legal de temperatura para trabajos como la docencia", que no puede superar los 27 grados. Pero la realidad es otra.

En medio de este debate, muchos padres se encuentran con que la solución es la de recoger a los niños en la hora pico de calor. Según recoge la instrucción de mayo de 2023 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la adopción de medidas organizativas ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, los centros educativos pueden anticipar la salida de los alumnos, "en aplicación del principio de autonomía organizativa", tal y como recordaba Laura Baena, de Malasmadres, en laSexta. ¿Pero por qué no se recurre a refrigerar las aulas?

Es en este punto en el que aparece lo que parece ser un mito: la prohibición de aires acondicionados en los colegios y escuelas infantiles. Según datos de EFE, aunque es difícil saber cuántos centros cuentan con sistemas de refrigeración, hay encuestas que apuntan a que la mayoría en España carecen de climatización, por lo que en el mejor de los casos se acaba recurriendo a ventiladores o 'pingüinos', acompañados de la siempre necesaria hidratación. Pero no es suficiente.

Y lo cierto es que aunque muchas personas creen que no se pueden utilizar aires acondicionados en las escuelas, no hay ninguna ley que lo impida. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo la Comunidad de Madrid anunció un presupuesto de casi 18 millones de euros para "mejorar la climatización" en los centros educativos públicos, con intervenciones como reformas sobre la envolvente térmica de los edificios o la modernización de sus sistemas de climatización.

En España, de hecho, existe una regulación estricta con respecto al bienestar térmico: el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que aunque no especifica ningún rango de temperatura para escuelas infantiles sí obliga a garantizar el bienestar térmico.

Esta no es la única norma a este respecto: el real decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo determina que la temperatura en locales donde se realicen trabajos sedentarios debe estar comprendida entre los 17ºC y los 27ºC, y en aquellos donde se realicen trabajos ligeros, entre los 14ºC y los 25ºC. Eso sí, hay que tener en cuenta que no hay tampoco ninguna especificidad sobre escuelas infantiles y que se trata de una norma pensada para la protección de los trabajadores, en este caso de los educadores.

Esta desinformación se mezcla con las recomendaciones para los más pequeños: es habitual escuchar hablar de que no se deben usar aires acondicionados en espacios donde hay bebés, para evitar que estén expuestos a corrientes de aire frío. En este contexto, los pediatras coinciden en que lo ideal es mantener una temperatura no extrema, que no exceda los 27ºC, siempre evitando que las corrientes de aire vayan directamente hacia los pequeños.

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